Stefano De Martino: “Maria De Filippi? Perfezionista, vera e naturale”

Protagonista dell’ultima copertina di Vanity Fair, assieme al figlio Santiago, Stefano De Martino, reduce dalla fortunata esperienza come giudice di ‘Amici 20’ (accanto ad Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors) ha tracciato un primo bilancio della sua carriera in continua ascesa grazie alla ‘mamma’ televisiva che ha il volto di Maria De Filippi:

E’ una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa.

Nel 2009, De Martino prende parte alla nona stagione del talent di Canale 5 in qualità di ballerino giungendo alla semifinale (risultando l’ultimo allievo eliminato nella categoria danza). E’ stato inviato de ‘L’Isola dei Famosi’ accanto ad Alessia Marcuzzi. Da qualche anno, il danzatore napoletano ha affinato il proprio talento nella conduzione approdando in Rai. Su Rai2, il giovane presentatore, da qualche anno, si divide, con successo, tra ‘Stasera tutto è possibile’ e ‘Made in sud’ accanto a Fatima Trotta e Biagio Izzo. I due show comici della seconda rete di Stato dovrebbero tornare anche nella prossima stagione televisiva.

Ha, inoltre, debuttato a teatro con gli amici/colleghi (Izzo – Paolantoni), con lo spettacolo itinerante ‘Che coppia noi tre – lo show’.