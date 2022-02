Dopo una stagione di stop, sta per tornare su Rai2 Made in Sud. La quindicesima edizione sarà condotta da Stefano De Martino, alla guida dello show comico dal 2019.

Al suo fianco ci sarà una figura femminile, che in queste settimane sarà individuata. Stando a quanto risulta a TvBlog, in pole, al momento, ci sarebbero Lorella Boccia e Flora Canto.

La prima, lanciata da Maria De Filippi (come De Martino), sarebbe, a detta del produttore di Made in Sud, Nando Mormone, il profilo ideale: fresca, spigliata e napoletana. Reduce dall’esperienza su Italia 1 al timone di Venus Club, per la Boccia Made in Sud sarebbe un ritorno alla comicità dopo la parentesi a Colorado su Italia 1 con Paolo Ruffini

La seconda, sempre stando alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe considerata un’ottima alternativa, soprattutto dopo l’apprezzata partecipazione su Rai2 a Un’ora sola vi vorrei del compagno Enrico Brignano. La Canto, peraltro, è anche un volto di rete, essendo la padrona di casa di Fatto da mamma (e da papà).

Molto meno probabile, ma da non escludere del tutto, il ritorno a Made in Sud di Elisabetta Gregoraci, mentre appare certo che non ci sarà Fatima Trotta, ormai passata a Mediaset dove su Italia 1 ha condotto il non imperdibile Honolulu. Sarebbe tramontata l’ipotesi Andrea Delogu, inizialmente vagliata.

La scelta definitiva della partner femminile che affiancherà De Martino, nel frattempo impegnato su Rai2 in Stasera tutto è possibile, arriverà nei prossimi giorni.

La messa in onda delle nuove puntate di Made in Sud dovrebbe essere prevista in primavera, a cavallo tra marzo e aprile 2022, ovviamente in prima serata su Rai2.