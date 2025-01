Alessio Di Ponzio lascia Amici 2025 per infortunio: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Nella puntata di oggi di ‘Amici 2025‘, un altro allievo è costretto ad abbandonare la scuola. Questa volta, non per decisione dei professori, ma per via di un brutto infortunio.

Alessio Di Ponzio, costretto a camminare con le stampelle, dovrà sottoporsi ad un intervento come annunciatogli dalla stessa Maria De Filippi:

De Filippi: “Ci vediamo l’anno prossimo. Ti devi operare e hai sette settimane prima di poter appoggiare, di nuovo, il piede a terra. Queste cose ai ballerini capitano…”

Alessio (in lacrime): “Ho seguito il programma e speravo che se fossi dovuto arrivare qui questa cosa non sarebbe mai capitata. Ed invece doveva succedermi”.

Alessio si è fatto male a lezione e scopre l'entità dell'infortunio #Amici24 pic.twitter.com/Vu2v2hbtME — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

La conduttrice, di fronte alle lacrime del danzatore, cerca di rincuorarlo, convinta che possa recuperare al meglio per la prossima edizione del programma: “Chi ha avuto questa disavventura è diventato più forte di prima”.

Anche i compagni di casetta gli regalano un’ultima serata festante prima dell’abbandono. La produzione ha già avvertito i genitori di quello che è accaduto nei giorni scorsi ed il papà, in particolare, è apparso assai dispiaciuto e preoccupato per le condizioni di salute del figlio:

“Ti riprenderai alla grande”

Alessio: “Non sarà facile tornare con altra gente. Soprattutto per come vivo il rapporto con le persone. Vi penserò tutti i giorni”

Alessio a causa di un infortunio deve lasciare la scuola di #Amici24 e le emozioni prendono il sopravvento! pic.twitter.com/LJhoG8pfoM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

Chi è Alessio Di Ponzio di Amici 2025? La scheda ufficiale

Ballerino di hip hop, 17 anni, vive a Taranto con la sua famiglia.

Prof di riferimento Emanuel Lo.

“A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”.

