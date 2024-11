Nel corso dell’ultimo daytime di ‘Amici 2024‘, andato in onda, oggi, giovedì 21 novembre, Rebecca ha perso la sfida contro Dandy:

“Mi trovo davanti a due ballerini preparati, diversi, giovani e pieni di vitalità. Su quello che ho visto oggi, mi ha colpito di più Dandy. Con il tuo movimento sembra che dialoghi con qualcuno”: queste sono state le prime parole del giudice esterno Garrison prima di ufficializzare il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi.

Conosciamolo meglio:

Chi è Dandy di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

E’ ballerino di hip hop, 22 anni, è nato e vive a Roma ma ha origini filippine. Il suo cognome è Cipriano. La prof di riferimento è Deborah Lettieri: “La danza per me è una compagna che non mi abbandona mai, c’è sempre nel momento del bisogno e mi fa sfogare” ha dichiarato nella sua presentazione ufficiale.

Lo scorso anno, ha fatto parte del cast di Viva Rai 2′, la trasmissione mattutina condotta da Fiorello. E’ coreografo, insegnante in diverse scuole della Capitale. Ha due profili Instagram dove promuove le proprie attività. L’account @dandyciprian0 che, ad oggi, tocca oltre 4300 followers. E @dandy.cipriano, seguito da oltre 1500 followers.

Ad oggi, sarebbe impegnato sentimentalmente con Valentina Falanga.

Chi sono i cantanti di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Diego Lazzari

Vybes

Antonia

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Luk3

Ilan

Chi sono i ballerini di Amici 2024?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Teodora

Dandy

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Francesca

Chi sono i professori di Amici 2024?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.