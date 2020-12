Alessandro Cattelan lascia X Factor. L’annuncio è stato dato questa sera durante la finale, pochi minuti prima di scoprire la vittoria di Casadilego (dietro di lei i Little Pieces of Marmalede).

E così, a pochi minuti dalla lettura del vincitore di questa quattordicesima edizione del talent show, sono arrivati i saluti del conduttore. Un addio, in questo caso, perché Cattelan ha annunciato che quella di stasera è stata la sua ultima puntata.

Si era vociferato, negli anni, l’intenzione da parte del presentatore di lasciare il programma ma, alla fine, la decisione di essere al timone del talent show ha avuto la meglio. Non quest’anno, non dopo dieci anni come volto noto del programma.

E così, in questa edizione così difficile e in un periodo storico che ha reso questa edizione meno “scenografica” della altre (con una finale, per ovvi motivi, non più al Forum), Cattelan ha -letteralmente- sottolineato che si è chiuso un capitolo importante della sua vita.

Fin dal suo passaggio da Rai 2 a Sky, è stato lui a condurre il programma, diventando parte integrante di questo talent show. Una sorta di binomio che, però, dopo dieci anni, era arrivato il momento di sciogliere.

Nel parlare della sua decisione, ha sottolineato come il programma avrà certamente lo stesso successo e riscontro nelle edizioni successive e di come abbia sentito che era giunto il momento di voltare pagina: il libro -durante dieci anni- sulla ricerca del cantante con l’X Factor, era giunto alla sua conclusione.

Lui stesso ha ammesso di aver immaginato questo giorno ben diverso da quello reale. Aspettativa VS Realtà. Ma purtroppo, nell’era Covid-19, come sottolineato, non ci saranno amici, famiglia e persone a lui care ad aspettarlo in camerino o dietro e quinte dopo l’annuncio di aver lasciato il programma. Un finale agrodolce, diverso da come pensato, quando questa decisione sembrava ancora lontana.

La scelta di Cattelan è arrivata proprio quest’anno dove la sua conduzione si è dovuta “stoppare” per due puntate, a causa della sua positività al Covid-19. A sostituirlo, in quell’occasione, fu Daniela Collu, alla guida di Hot Factor. Poi il rientro, l’affetto dei giudici e del pubblico. Grandi sorrisi e la sua conduzione -ormai più che solida negli anni- è ripresa esattamente come l’aveva lasciata.

Fino ad oggi, con i saluti e l’addio con un programma che molto probabilmente tornerà l’anno prossimo. Senza di lui.

E qua si apre l’interrogativo che accompagnerà i prossimi mesi: chi sostituirà Alessandro Cattelan alla conduzione?