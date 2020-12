Casadilego ha vinto X Factor 2020.

L’annuncio è stato dato poco dopo l’addio di Alessandro Cattelan dalla conduzione di X Factor, dopo dieci anni al timone del talent show su Sky Uno. Per il conduttore, l’avventura nel programma è terminata questa sera, con i saluti e i ringraziamenti di rito. Poco dopo, c’è stata l’apertura della sua ultima busta con il verdetto che ha visto trionfare la giovane cantante.

Casadilego, in squadra con Hell Raton come giudice, ha avuto la meglio nella finale in onda giovedì 10 dicembre su Sky Uno e, in chiaro, su tv8, in diretta. Una serata che ha visto classificarsi al quarto posto N.A.I.P, Blind al terzo e, dietro di lei, dopo l’ultimo scontro, i Little Pieces of Marmelade.

La puntata è iniziata con un best of di questa edizione e gli ex concorrenti (eliminati dalla gara) con un accenno del loro inedito accompagnati dalla voce di Alessandro Cattelan che ha poi presentato i 4 finalisti: Casadilego, N.A.I.P., Blind e Little Pieces of Marmelade.

Dopo la prima manche, ad essere eliminato è N.A.I.P. che si è classificato così al quarto posto nella 14esima edizione di X Factor.

La seconda sfida dei tre finalisti ha visto un medley sul palco.

Blind ha portato 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Originario di Perugia, Franco Rujan ha 20 anni ed è un trapper.

Casadilego ha cantato Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. La giovane diciassettenne – Elisa Coclite – è nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”.

Infine, i Little Pieces of Marmelade hanno proposto I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo è composto da Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni.

Il verdetto della seconda manche arriva intorno alle 23. A dover abbandonare la gara e conquistare così il terzo posto è Blind. Per lui il disco d’oro, consegnato in diretta, per ‘Cuore nero’

Infine, lo scontro tra Casadilego e I Little Pieces of Marmelade con il loro cavallo di battaglia. Doppio inedito e la vittoria (come il titolo del suo pezzo…) di Casadilego.

Foto | Jule Hering