E’ andata in onda questa sera, alle 21,15 circa, la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2020. Sette giorni fa l’esordio, con Alessandro Cattelan alla conduzione, i giudici pronti a debuttare (o ritornare) nei loro ruoli e la speranza di una sorta di nuovo (buon) inizio. Nemmeno il tempo del secondo appuntamento ed ecco arrivare la notizia della positività del conduttore al Covid-19. Sono tempi incerti, imprevedibili (non nell’accezione ottimista con cui potremmo usare questo termine) e questa seconda (maledetta) ondata è arrivata da settimane anche nel nostro Paese, con tutte le conseguenze che -purtroppo- conosciamo fin troppo bene. Fortunatamente Alessandro Cattelan sta bene, fisicamente, è in isolamento domiciliare, a casa sua, chiuso in stanza, attento a non contagiare la famiglia che vive con lui. Una condizione mentale non semplice, come da lui stesso confermato.

Tornando a X Factor, con l’assenza fisica del conduttore sul palco del talent show, era necessario prendere una decisione. Si è parlato di un collegamento da casa (Carlo Conti style, come sette giorni fa) e poi di una sostituzione. Alla fine, la scelta è ricaduta su Daniela Collu, protagonista dello spazio di “Hot Factor”, al termine della puntata, per un commento a caldo con i giudici e i concorrenti. Lei fa già parte del team del programma e anticipare lei e affidarle quel ruolo era una scelta semplice e condivisibile. Semplice, però, non sicuramente per lei.

Perché, parliamoci chiaro, arrivare con pochi giorni di preparazione al debutto, in diretta, di un programma, sostituendo colui che è un volto fisso da una decina d’anni, non è facile. Non lo è soprattutto quando stai sostituendo una persona che sai essere indisposta per un problema di salute (seppure, fortunatamente, gestibile a casa) – in una tensione emotiva quotidiana che accomuna tutti quanti noi- al secondo appuntamento di un’edizione di talent show che ha la funzione di “rinascita” dopo la precedente annata non fortunata a livello di ascolti. E, appena partito, già si è inceppato qualcosa (i cugini di “Ballando con le stelle”, su Rai Uno, lo sanno bene, calcolando la serie di impicci accaduti dalla prima puntata…). Ma, come ormai si usa ripetere, the show must go on. Ed è giusto così.

Ed ecco Daniela Collu alla conduzione, alla sua prima diretta del “vero” X Factor, a sostituire Alessandro Cattelan, in un contesto che, comunque, permette poche sbavature e personalizzazioni. Lei ha tentato di ironizzare (“Vi ricordo i social dove potete commentare quanto sono scarsa rispetto da Alessandro Cattelan”) a inizio a puntata ma poi ha seguito il protocollo, il copione, il rito che non permette (se non dopo anni e anni) di prendere confidenza con il meccanismo cercando di “caratterizzarlo” il più possibile con se stessi.

Non ci si può sbilanciare, non si può scherzare troppo sui concorrenti (rischiando di poter influenzare il televoto), si devono seguire i tempi della diretta, lo spazio per i commenti dei giudici, eccetera eccetera. Quindi, già per questo, diventa complicato emergere. Ritrovarsi in pochi giorni, come già anticipato, a sostituire un collega, significa anche non avere il tempo necessario per trovare la quadra.

Daniela Collu si è trovata in un ruolo un po’ difficile per chiunque: quello della supplente. Il tempo è poco, Alessandro Cattelan tornerà alla conduzione del live e lei avrà nuovamente il suo spazio nella sezione dell'”Hot Factor”. Nel frattempo, si cerca di fare il possibile, in un sottile equilibrio di ruoli e doveri che non permettono, in poco tempo, di brillare, come magari si potrebbe.

In altri contesti, con altri tempi.