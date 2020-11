Chi condurrà X Factor giovedì sera? Questa è la domanda che si sono post tutti i fan del talent show quando ieri sera hanno appreso la notizia della positività di Alessandro Cattelan al Covid-19. Oggi sembrano arrivare le prime risposte: Daniela Collu sembra la pretendente più accreditata a sostituire Cattelan giovedì prossimo per il secondo live.

La produzione di X Factor avrebbe infatti sul tavolo tre possibilità: la prima, comporterebbe la conduzione da remoto di Cattelan, che si troverebbe in qualche modo ad emulare quanto fatto da Carlo Conti lo scorso venerdì con Tale e Quale Show, le altre due una sua sostituzione.

Se al momento pare del tutto superata l’ipotesi di affidare le redini della narrazione dello show alla stessa giuria e in particolare alla figura di Emma, la giurata con la maggior esperienza televisiva (in realtà neanche Mika sarebbe da meno se si considera che su Rai 2 alcuni anni fa ha condotto un one man show), come riportato questa mattina da Andrea Conti su FQ Magazine, sembrerebbe prendere sempre più piede l’idea di trovare un vero e proprio sostituto di Cattelan.

Adnkronos questa mattina, riprendendo per la maggior parte nomi già indicati da FQ Magazine, ha svelato che i contendenti per la conduzione del secondo live di X Factor sarebbero stati Enrico Papi, conduttore di Guess My Age, già impegnato in questa stagione in prime time con Name That Tune, terminato poche settimane fa, Lodovica Comello, conduttrice di Italia’s Got Talent, sostituita proprio nell’ultima finale del talent show di TV8 da Papi a causa della nascita del primogenito Teo, Alessio Viola, conduttore di Ogni Mattina, e Daniela Collu, già conduttrice di Hot Factor.

A quanto apprende Tvblog la scelta sarebbe ricaduta proprio su quest’ultima che, oltre a conosce bene le dinamiche fra concorrenti e giudici di questa edizione, già da anni fa parte della macchina organizzativa del talent.