Alessandro Cattelan positivo al Covid-19

L’annuncio arriva in serata: anche Alessandro Cattelan è positivo al Covid-19. L’annuncia lo stesso conduttore tramite un post sulla propria pagina Instagram:

Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica (compagna del presentatore, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!

Il conduttore è reduce dal primo live di X Factor andato in scena lo scorso giovedì su Sky Uno. Ora tutti si domandano se Cattelan riuscirà in qualche modo ad esserci lo stesso giovedì alla Sky Wifi Arena per il secondo appuntamento in diretta del talent show. In queste settimane non sono stati pochi i colleghi che hanno condotto le proprie trasmissioni da casa.

La prima a tenere le redini del proprio talk show dal salotto di casa sua è stata Lilli Gruber due settimana fa, seguita poi da Myrta Merlino, che dovendo protrarre per un tempo maggiore la conduzione da casa, modello smart working, si è avvalsa anche della presenza in studio di David Parenzo, che ha fatto da raccordo per i collegamenti.

Il vero precedente a cui però ci si può ispirare per Cattelan è dato da Carlo Conti che venerdì scorso ha condotto da casa sua, a Firenze, la prima puntata del torneo di Tale e Quale Show. Conti a Repubblica ha raccontato così la sua esperienza:

Avevo messo il telefonino su una cassa, ho scritto la scaletta a penna come una volta, con i caratteri belli grandi così vedevo bene. […] Vedevo la tv nel telefono come se fosse un monitor. Parlavo e risentivo la mia voce, era difficile prendere i tempi per un piccolo ritardo ma niente di tragico.

Cattelan prenderà spunto da Conti nel caso dovesse condurre da casa anche lui? Staremo a vedere…