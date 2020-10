“Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre Otto e mezzo da casa”: così Lilli Gruber, in collegamento dalla sua abitazione, ha dato il benvenuto al pubblico de La 7 alla nuova puntata di Otto e Mezzo di questa sera, 19 ottobre 2020. Il motivo, come ormai potrete immaginare, è presto detto, e lo chiarisce la giornalista stessa:

“Un mio collaboratore è risultato positivo al Covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa”. Una scelta che segue il buon senso e che vede anche la produzione di Otto e Mezzo adeguarsi alla situazione che tutto il mondo sta vivendo.

Se la conduttrice del programma resterà quindi in isolamento in via precauzionale, lo studio di Otto e Mezzo sarà comunque popolato dagli ospiti che, durante tutta la settimana, si alterneranno: questa sera, ad esempio, era presente Lina Palmerini, mentre Massimo Cacciari, Andrea Scanzi e Ranieri Guerra hanno partecipato anche loro in collegamento.

Nel giro di una settimana è il quarto esempio di come il Coronavirus sia entrato nelle redazioni e negli studi televisivi. Martedì scorso Alessia Marcuzzi non ha condotto Le Iene perché risultata debolmente positiva, due giorni dopo è toccato a Roberta Rei, conduttrice della puntata dei giovedì. Domenica, invece, l’annuncio che il papà di Striscia la Notizia Antonio Ricci è ricoverato in via precauzionale ad Albenga, anche lui positivo al tampone.