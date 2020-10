Alessia Marcuzzi è risultata positiva al COVID a seguito di un test rapido e per questo non è in studio questa sera nella consueta puntata de Le Iene, in onda martedì 13 ottobre 2020. E’ la stessa conduttrice a spiegarlo in collegamento con i colleghi in onda.

“Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid. Per precauzione, e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte

le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”

racconta la conduttrice, che pur sottolinea di essere sempre sotto monitoraggio, come prescrivono i protocolli di sicurezza per le produzioni tv. Dovendo prendere un treno, però, ha deciso di sottoporsi a uno degli strumenti diagnostici a risultato quasi immediato. Da questo test è risultata “leggermente positiva“, come da lei stesso dichiarato in collegamento. “E’ una carica virale veramente molto molto bassa” ha precisato. Tutta la sua famiglia, fa sapere, è intanto risultata negativa, mentre lei è asintomatica.

Ovviamente è scattata la procedura di quarantena in attesa di ulteriori analisi, in primis di un tampone ‘non rapido’:

“Ora dovrò fare tutti gli accertamenti: quando avrò notizie vi farò sapere”

ha aggiunto Alessia Marcuzzi in collegamento con Nicola Savino, che ha salutato la collega con un applauso in apertura, prima di ‘vederla’ in collegamento, direttamente dal suo bagno.

Ovviamente l’augurio è che tutto si risolva per il meglio e rapidamente. L’invito per tutti è sempre quello di seguire le linee guida sanitarie, ovvero indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.