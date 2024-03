Dopo aver seguito in diretta, con uno speciale condotto da Alberto Matano, la cerimonia dell’ultima edizione dei Premi Oscar, Rai 1 si prepara anche all’edizione 2024 del più prestigioso premio riservato al cinema italiano ossia i David di Donatello, assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano.

In onda praticamente da sempre sulla Rai, tranne la parentesi Sky nel biennio 2016-2017 e la messa in onda nel 1996 sulla vecchia Tele+, i David di Donatello 2024, quest’anno, saranno condotti da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Carlo Conti presenterà la cerimonia per la settima edizione consecutiva e la nona edizione in generale mentre Alessia Marcuzzi farà il suo debutto alla conduzione del premio. Per quanto riguarda cerimonie televisive di consegna di premi, la conduttrice romana, in passato, ha condotto le edizioni 2002 e 2003 dei Telegatti al fianco di Pippo Baudo e un’edizione del Galà della pubblicità nel 2003.

Dal suo arrivo in Rai, la Marcuzzi ha condotto due edizioni di Boomerissima, ha affiancato Fiorello nel recente Viva Rai2!… Viva Sanremo! e ha co-condotto l’evento benefico musicale Italia Loves Romagna – Il Concerto. Come rivelato da TvBlog, il suo nuovo varietà, previsto in primavera, è stato rinviato ad autunno.

Carlo Conti, invece, a breve, proverà a dare filo da torcere al ventitreesimo serale di Amici con la nuova edizione de I Migliori Anni (cinque puntate, in prima serata su Rai 1, in onda a partire dal prossimo 6 aprile). Quest’anno, il conduttore fiorentino ha condotto Tale e Quale Show (e i vari spin-off), Rischiatutto 70, i Music Awards 2023, la serata finale dello Zecchino d’Oro ed è stato ospite del one woman show di Virginia Raffaele, Colpo di luna. È anche apparso nella fiction Gloria, nel documentario People from Cecchetto e nello speciale La TV fa 70.

Tornando ai David di Donatello, il prossimo 3 aprile, nel corso della conferenza stampa di presentazione, verranno annunciate ufficialmente le candidature.

La serata, invece, andrà in onda venerdì 3 maggio 2024 in diretta su Rai 1.