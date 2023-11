Dovrà attendere ancora un po’ il nuovo progetto televisivo di Alessia Marcuzzi per la Rai. Vediamo come stanno le cose

Ve ne avevamo parlato un mese fa da queste colonne. Il riferimento è al nuovo spettacolo di varietà di Alessia Marcuzzi, la cui messa in onda era prevista dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il programma, la cui produzione sarebbe stata assegnata alla rampante società Fremantle, al centro ora del vortice Morgan, sarebbe stato procrastinato.

Programma rinviato per Alessia Marcuzzi?

In un primo momento lo show che doveva consentire alla showgirl attualmente impegnata su Rai2 il martedì sera con Boomerissima era stato appoggiato nel prime time primaverile di Rai2. Ora però, secondo quanto trapela da fonti vicine a viale Mazzini, detto varietà sarebbe stato rinviato. Già, ma a quando? Pare, dalle informazioni in nostro possesso, che questo nuovo programma d’intrattenimento sia stato rimandato al prossimo autunno.

Molto facile dunque che questo nuovo show possa andare in onda al posto di Boomerissima nella prima parte della prossima stagione televisiva, fra ottobre e dicembre del 2024. Un programma che nasce da un progetto “originale”, anche se usare la parola originale per una nuova trasmissione televisiva diventa sempre più ardito.

Il nuovo “format” di Alessia Marcuzzi

Un format “originale” che dovrebbe essere girato per la maggior parte in esterna, dove accadranno delle situazioni particolari originate dai protagonisti della trasmissione. Situazioni in itinere che verranno raccontate da questo programma, che al momento non ha ancora un titolo. La trasmissione come detto sarà prodotta dalla Fremantle che già collabora con la Rai in svariate produzioni televisive.

Dunque ricapitolando, il nuovo programma di varietà con protagonista Alessia Marcuzzi per Rai 2 non andrà in onda la prossima primavera, ma sarebbe stato rinviato alla prossima stagione televisiva. La messa in onda, nel caso il progetto veda veramente la luce, potrebbe avvenire fra ottobre e novembre 2024 al posto di Boomerissima. Se invece il progetto abortirà, allora ecco l’ombra di Boomerissima 3 che si paleserebbe all’orizzonte. Ma che sia un nuovo varietà, o Boomerissima 3, le porte di Rai 2 per Alessia Marcuzzi resterebbero aperte anche nella prossima stagione tv.