Buone nuove nella cornucopia televisiva di Alessia Marcuzzi. No, non stiamo parlando della ripresa del varietà Boomerissima, che l’ha vista tornare con successo in Rai. Ci riferiamo ad un nuovo progetto televisivo che la riguarderà nel prossimo anno. Alessia infatti condurrà un nuovo programma, leggi varietà, nella prossima primavera. Il programma al momento è appoggiato sempre nella serata del martedì e sempre sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Rai2 e l’imperativo: targettizzare

Del resto Rai2 è ormai diventata la sua casa. La seconda rete, come abbiamo già avuto modo di scrivere, dovrà sempre di più nel tempo, abbandonare il concetto di “totale individui”. Dovrà sempre di più targettizzarsi cercando di interessare maggiormente pubblico meno maturo di quello di Rai1 e magari pure più propenso a spendere, quindi con più alte possibilità economiche. Ecco quindi via libera a programmi come quelli di Fiorello, di Alessandro Cattelan e appunto di Alessia Marcuzzi. Abbandonando sempre di più trasmissione con target troppo maturi, al momento posizionate nel day time. Ma su questo ci torneremo in un post centrato sull’argomento.

Per i motivi di cui sopra, insieme ai programmi citati, sempre maggiori sono le collaborazioni con Rai Radio 2. Collaborazioni che già sono in corso con Happy family, Radio 2 social club e i Lunatici. Ma altre ne arriveranno. Ma tornando al nuovo progetto televisivo che vedrà protagonista la bella e brava Alessia Marcuzzi in primavera su Rai2, vediamo un po’ di che si tratta.

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Il programma sarà un progetto originale, quindi non un format già esistente. Un po’ com’è già il Boomerissima che tornerà su Rai2 il martedì dopo Belve. Dicevamo un format originale tutto girato in esterna, dove accadranno delle situazioni particolari originate dai protagonisti della trasmissione. Situazioni in itinere che verranno raccontate da questo programma, che al momento non ha ancora un titolo. La trasmissione sarà prodotta dalla Fremantle che già collabora con la Rai con Belve e con il nuovo programma di Nunzia De Girolamo Avanti popolo.

Semaforo verde quindi per Alessia Marcuzzi nella Rai2 della primavera del 2024. Si aggiunge quindi un progetto nuovo al già collaudato Boomerissima. L’intrattenimento della tv pubblica dunque punta molto su Alessia Marcuzzi, che potrebbe essere coinvolta anche in altre operazioni prossime future in Rai.