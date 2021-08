Alessandra Mussolini verso Ballando con le stelle 2021 in un ruolo inedito ?

“In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa”. E’ quanto rivela all’Adnkronos Alessandra Mussolini annunciando di essere in trattativa con la Rai senza però svelare per quale programma e quale sarà il suo ruolo: “Appena si concretizzerà lo dirò, per ora preferisco aspettare”. Così parlò, non il Bellavista del grande Luciano De Crescenzo, ma l’Alessandra Mussolini, ex valletta, ex conduttrice, ex parlamentare, ex ballerina, in servizio permanente effettivo come opinionista e commentatrice in tv. D’altronde se per Nunzia De Girolamo si sono spalancate le porte della conduzione televisiva grazie a Stefano Coletta che le ha affidato il Ciao maschio nella seconda serata di Rai1, non si capisce perchè ad Alessandra Mussolini non venga affidato uno spazio televisivo tutto suo, ma tant’è, per ora ci dovremo accontentare ancora di lei come “guest star” di un programma televisivo.

L’ex parlamentare di Forza Italia ha debuttato come valletta in una Domenica in di Pippo Baudo degli anni ottanta, quindi la tv la frequenta da un pezzo, inoltre le sue ospitate televisive lasciano sempre il segno, indimenticabile per esempio quella con Vittorio Sgarbi nella Pupa e il secchione di Simona Ercolani. Ecco dunque che la tv l’ha chiamata spesso e volentieri nelle vesti di opinionista, da Mattino 5 a Pomeriggio 5, da Domenica live a L’aria che tira, fino all’innamoramento con Milly Carlucci che l’ha voluta come concorrente nei programmi da lui condotti, ovvero sia a Ballando con le stelle che a Il cantante mascherato.

Innamoramento che pare possa continuare anche nella prossima stagione televisiva. Nella dichiarazione sibillina rilasciata dalla Mussolini all’agenzia di stampa ADN Kronos probabilmente si fa riferimento ad uno suo impegno prossimo venturo a Ballando con le stelle. L’ex giurata della Pupa e il secchione tornerebbe a Ballando con le stelle, dopo esserne stata fra le più efficaci concorrenti, in un ruolo totalmente diverso. Va detto che ancora non è stato deciso nulla di definitivo, inoltre la trattativa è tuttora in corso, ma l’idea che potrebbe farsi strada e che è ancora nello stato embrionale, è quella di vedere Alessandra Mussolini nelle vesti di contro giurata, dall’altra parte del palcoscenico dell’auditorium del Foro italico in Roma. Questo per arrivare in qualche modo a bilanciare e a contrapporre il potere dei cinque giurati storici del programma diffuso dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Come detto tutto è ancora in divenire, vedremo dunque nelle prossime settimane se questo torrido agosto porterà consiglio, mentre al momento pare confermata la data di partenza di Ballando con le stelle 2021 per sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1 dopo l’edizione delle 20 del Tg1, anche se da più parti si starebbe cercando di convincere il generale Carlucci ad anticipare la prima puntata di sette giorni.