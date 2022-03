Sabato 26 marzo 2022, come da palinsesto, si chiude l’esperimento dell’accoppiata a tutto game del sabato sera televisivo di Rai1 con Affari tuoi formato famiglia abbinato ai Soliti ignoti a cui Amadeus si è prestato, dimostrando grande disponibilità verso la sua azienda, che per altro lo ha appena confermato alla guida del Festival di Sanremo per i prossimi due anni. Un rapporto quindi molto solido quello fra Amadeus e la Rai, con il conduttore che sabato porta a termine questo esperimento con le due puntate abbinate di Affari tuoi formato famiglia, condotto insieme alla simpatica Giovanna Civitillo nel territorio dell’access time, unito al prime time dei Soliti ignoti con una puntata lunga che accompagna il pubblico fin verso la mezzanotte.

La scorsa settimana si è visto bene dalla nostra analisi Auditel come l’ascolto tenga fino all’access time, ma anche come l’interesse del pubblico cali nel corso della serata, dimostrando che due game, uno in fila a quell’altro non sia più una cosa proponibile. Occorre quindi lasciare nell’access Soliti ignoti e poi proporre nel resto della serata qualcos’altro. Intanto il sabato successivo andrà in onda una puntata speciale dell’Eredità dedicata all’Ucraina, mentre poi dovrebbe partire la nuova serie di Ulisse, proposta decisamente alternativa questa rispetto al varietà di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, capace quindi sulla carta di acchiappare pubblico “diverso”.

Ma per tornare alla puntata di sabato sera di Affari tuoi formato famiglia e Soliti ignoti, siamo in grado di anticiparvi gli ospiti vip che le animeranno. Per quel che riguarda l’access time di Affari tuoi formato famiglia ospite di puntata il bello, simpatico e bravo attore Pierpaolo Spollon, che abbiamo visto fra i protagonisti della serie campione di ascolti di Rai1 DOC.

Per quel che riguarda invece la partitona di Soliti ignoti il ritorno giocheranno in coppia l’attrice Maria Chiara Giannetta insieme a Maurizio Lastirco. I due, forse ricorderete, sono stati protagonisti di uno dei momenti più belli dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero “Dialogo tra due innamorati” dove ogni battuta era il titolo o un verso di un classico della canzone italiana.

Appuntamento dunque per l’ultima serata dell’accoppiata Affari tuoi formato famiglia e Soliti ignoti il ritorno, sabato sera 26 marzo 2022 su Rai1, naturalmente il tutto officiato dal buon Amadeus.