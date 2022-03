Speciale Soliti ignoti e l’Eredità per l’Ucraina nel sabato sera di Rai1

E’ certamente il fulcro delle notizie di queste ultime due settimane. Ci riferiamo al conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia di Putin e che ha in qualche modo unito il mondo (quasi tutto il mondo) in un abbraccio umanitario di solidarietà e fatto anche di aiuti concreti. La nostra televisione, così come tutti gli organi di informazione sta documentando giorno dopo giorno, ora dopo ora, gli sviluppi di questa guerra scoppiata di fatto dentro la nostra Europa e lo fa durante i telegiornali e gli Speciali che quotidianamente dedicano a questo terribile avvenimento. L’intrattenimento però. giustamente, sopratutto nella prima serata, ha pieno diritto di cittadinanza, perchè giustamente la gente, dopo essere stata “bombardata” da centinaia di notizie ed essere stata giustamente informata rispetto a ciò che sta avvenendo alle nostre porte, ha diritto a qualche ora di svago e di serenità, esattamente come accadeva nel tempi della seconda guerra mondiale con il teatro di rivista e di avanspettacolo, che dava qualche momento di svago alla gente che durante il giorno veniva trafitta dal suono delle sirene, militari compresi. In questa ottica siamo in grado di anticiparvi tre appuntamenti speciali che andranno nel sabato sera di Rai1 con Soliti ignoti e l’Eredità.

Quando poi l’intrattenimento va a braccetto con la solidarietà, per esempio rispetto alla popolazione martoriata dell’Ucraina, ecco che in qualche modo si chiude il cerchio. Va proprio questa direzione l’iniziativa che ha pensato Rai1 per i sabati di fine marzo ed inizio aprile. Come è noto Affari tuoi formato famiglia avrebbe dovuto terminare il suo percorso televisivo sabato 19 marzo (giorno della partenza del serale di Amici). Cosi non sarà, ci saranno delle modifiche al palinsesto di Rai1 nei tre sabati sera dal 19 marzo che ora vi raccontiamo.

Per la precisione Soliti ignoti andrà in onda con due puntate speciali sabato 19 e sabato 26 marzo in prima serata, precedute da una partita di Affari tuoi formato famiglia nell’access time. Sabato 2 aprile, sarà la volta dell’Eredità ad occupare il prime time di Rai1, con una puntata straordinaria dedicata all0’Ucraina preceduta dal consueto appuntamento di access dei Soliti ignoti. Saranno tre appuntamenti nel sabato sera di Rai1 votati alla solidarietà e nel contempo l’occasione per passare tre ore di svago e in serenità in attesa nei sabati successivi di dare la linea alla nuova serie di Ulisse con Alberto Angela.