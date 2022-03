Analisi Auditel della serata di sabato 19 marzo 2022

Amici di Maria De Filippi 2022 vince nettamente la serata al suo esordio stagionale, dimostrando l’imbattibilità delle produzioni made in Maria De Filippi nel sabato sera televisivo, mentre l’esperimento di Rai1 di due game uno in fila a quell’altro non ottiene i risultati sperati, con il pubblico che accetta il game nell’access (preferibilmente Soliti ignoti) ma poi vuole per la prima serata altro.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede un testa a testa fra le curve di Affari tuoi formato famiglia e Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, con la curva del Tg satirico di Antonio Ricci che poi prevale e con la curva verde del varietà di Rai3 Le parole che è terza, fin verso il 7%.

La prima serata vede in testa nettamente la curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici di Maria De Filippi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share, per poi toccare il 35% di share in seconda serata a fine emissione. La curva blu dello Speciale Soliti ignoti si ferma poco sotto la linea del 15% di share, mentre la curva verde di Rai3 con Quinta dimensione alla lunga guadagna, anche se per poco, il terzo posto.

Seconda serata come detto con la netta supremazia della curva di Canale 5 con il finale di Amici di Maria De Filippi al 35% di share, mentre la curva blu di Rai1 crolla fin verso il 6% con il varietà Ciao maschio.