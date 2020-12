A grande richiesta, sempre la musica protagonista della prima serata di Rai1

Era lì, era lì a sconvolgere i cuori, a cambiare gli umori, era lì, era lì era lei era lei, soffocante e leggera un amante che ti spia, dato che è già stata tua…sua…mia. Cos’è? E’ la Musica, raccontata, anzi cantata da Ornella Vanoni e la musica è ormai è diventata la vera protagonista del palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Pare ormai davvero che non possano esistere prime serate su Rai1 senza avere come protagonista la musica. Tale e quale show, The voice senior, lo stesso Ballando con le stelle, che non potrebbe ballare senza la musica della fantastica orchestra di Paolo Belli. Ed ancora Un due tre Fiorella e pure l’Andiamo avanti di Baglioni e Favino e come dimenticare il Cantante mascherato, che comunque c’è Milly Carlucci che pure a Natale ce lo ricorda.

Quindi le serate monotematiche con protagonisti alcuni cantanti nel titolo A grande richiesta. Ma non è tutto, c’è poi l’immancabile Festival di Sanremo, quindi il “nuovo” programma di Ilaria Dallatana La canzone segreta e come direbbe Corrado “non finisce qui“, come non mettere in mezzo anche il Top 10 di Carlo Conti che nasce proprio dall’idea delle Hit parade musicali, Conti per altro che ha nel suo carniere anche un titolo forte in attesa di tornare dopo il Covid, ovvero i Migliori anni, che solletica i ricordi proprio riproponendo canzoni di ogni tempo, senza dimenticare la Corrida.

Ormai pare davvero che non ci possa essere programma televisivo su Rai1 che non possa avere come scheletro le canzoni. Tornando alla vecchia idea delle serate con protagonisti cantanti dal solido repertorio in stile Rai1, ecco le tre serate prodotte da Ballandi dal titolo A grande richiesta, che avevamo già richiamato da queste parti, puntate che vedranno protagonisti Patty Pravo, Loredana Bertè ed insieme i Ricchi e poveri con Toto Cutugno. Tre puntate che andranno in onda il sabato sera prima del Festival di Sanremo a febbraio.

Ma davvero quindi non si possono fare più prime serate senza la musica ? Pare che Stefano Coletta la pensi così. Intanto stasera parte Affari tuoi viva gli sposi con Carlo Conti, programma questo che fino a prova contraria non dovrebbe avere la canzone come asse portante, ma sarà bene controllarlo stasera dalle 20:40 su Rai1.

Nel frattempo Diciamolo con una canzone (come il titolo di una rubrica di TvBlog) e ascoltiamo Ornella Vanoni da un recital trasmesso dalla TSI negli anni ottanta e la sua “Musica, musica, musica” :