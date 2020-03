Amici 19, la semifinale del 23 marzo: Gaia e Javier in finale

Di Massimo Galanto venerdì 27 marzo 2020

Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata di Amici 19 di stasera, venerdì 27 marzo 2020

Gaia prima finalista, Javier secondo finalista.

Nel corso della puntata, su Instagram l'ex allievo Valentin ha annunciato la fine della storia d'amore con la ballerina professionista Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro di Ballando con le stelle, rivelando dettagli inediti.

Amici 19, la semifinale del 23 marzo: anticipazioni

Stasera su Canale 5 andrà in onda, in diretta, la semifinale di Amici 19. In gara sono rimasti in cinque: le cantanti Nyv, Gaia e Giulia e i ballerini Javier e Nicolai. Saranno quattro ad accedere alla finale di venerdì prossimo, 3 aprile.

Insieme alla padrona di casa Maria De Filippi, in studio ci saranno i giurati esterni Vanessa Incontrada, Alessia Marcuzzi (confermata per la seconda puntata consecutiva, al posto di Loredana Bertè, costretta a rimanere a Milano per le disposizioni del governo in materia di pandemia da coronavirus) e Gabry Ponte.

Sugli spalti vuoti gli addetti alla Var Peppe Vessicchio e Luciano Cannito, oltre che il direttore artistico Giuliano Peparini. In studio anche i sei professori: Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

Attivo il televoto da casa. Chi sarà eliminato? La sensazione è che a rischio siano soprattutto Giulia e, in seconda battuta, Javier. La regia è affidata ad Andrea Vicario. Il programma è prodotto dalla Fascino.

Nel corso della settimana è scoppiato un caso nel backstage del programma. Una foto delle sarte al lavoro (con mascherine) circolata sui social ha fatto ipotizzare che Amici non rispettasse pienamente le norme, soprattutto per la mancata distanza di sicurezza. La produzione ha, però, chiarito tutto, assicurando che "è tutto regolare".