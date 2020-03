Amici 2020, De Filippi conferma Alessia Marcuzzi nella semifinale

Di Massimo Galanto giovedì 26 marzo 2020

Televoto aperto in vista della semifinale di domani di Amici 19

Domani su Canale 5 andrà in onda in diretta la semifinale di Amici 19. Per l'occasione Maria De Filippi ha confermato in giuria Alessia Marcuzzi, insieme a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Per la conduttrice de Le Iene e di Temptation Island Vip, dunque, si tratta della seconda puntata consecutiva nel talent show. Nel precedente appuntamento come terzo giurato al posto di Loredana Bertè, costretta a rimanere a Milano per le norme decise dal governo in materia di emergenza coronavirus, era stato chiamato Christian De Sica.

Intanto, da oggi martedì scorso fino a domani il pubblico da casa potrà votare il suo allievo preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale di Amici 19. Per partecipare al televoto dovrà inviare un sms al 477.000.1 con il codice o il nome dell’allievo.

02 GAIA

03 GIULIA

05 JAVIER

07 NICOLAI

08 NYV

Tornando alla semifinale di domani sera, insieme ai già citati giurati esterni e alla padrona di casa, in studio ci saranno i sei professori (Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Stash), i due addetti alla Var (Beppe Vessicchio - la scorsa settimana assente per un problema al ginocchio - e Luciano Cannito), il direttore artistico Giuliano Peparini. Alla regia Andrea Vicario.