Coronavirus, Amici 19: ballerini con i guanti (ma si toccano il viso), proventi televoto devoluti a Protezione civile

Di Massimo Galanto venerdì 27 marzo 2020

La soluzione adottata per proteggere i concorrenti dal contagio da coronavirus

All'inizio della puntata di stasera di Amici 19, Maria De Filippi ha annunciato che i proventi del televoto saranno interamente devoluti a favore della Protezione civile italiana, in piena emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus.

La comunicazione della conduttrice, all'insegna della consueta sobrietà, è stato seguito dall'applauso dei presenti in studio (poche decine di persone, visto che il pubblico è assente proprio per le disposizioni del governo al fine di contenere il contagio).

Nel corso della puntata - la semifinale del talent show di Canale 5 - i ballerini in gara Javier e Nicolai hanno danzato con i guanti.

Immaginiamo che la scelta sia legata alla volontà di proteggere gli allievi al momento del contatto con oggetti. Peccato che non siano mancate scene di mani in faccia, con ripetuto strofinio sugli occhi, come dimostra lo scatto qui sotto.

Ricordiamo che nei giorni scorsi la produzione della trasmissione aveva dovuto emanare una nota ufficiale in risposta alle polemiche per una foto circolata sui social.