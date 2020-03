Amici 19, il video del gavettone a Rudy Zerbi (che si tocca urlando 'Guarda Maria')

Di Massimo Galanto sabato 28 marzo 2020

La vetta trash della puntata di Amici 19 di venerdì 27 marzo: ecco il video

Un po' (molto) trash, un po' (poco) cult. È definibile così la scena del gavettone a Rudy Zerbi, che ha chiuso lo spazio ei fu Amici Prof. (ormai si chiama Quanto mi conosci?) con Al Bano e Romina Power, nella puntata di venerdì 27 marzo.

Nel corso delle settimane lo spin-off ideato da Maria De Filippi (anche) per allungare il brodo del serale di Amici 19, si è trasformato in una sorta di Zerbi show, con l'ex discografico vittima consapevole degli scherzi della conduttrice.

Alla fine dello sketch di stasera, Zerbi è stato oggetto di un gavettone preparato e comandato a distanza dalla padrona di casa, visibilmente divertita dal tutto (beata lei!).

Zerbi, come di consueto, è stato al gioco, fungendo da perfetta spalla. Il momento più alto, si fa per dire, è stato raggiunto quando l'ex numero 1 della Sony in Italia si è ripetutamente toccato le parti basse, per evidenziare come il pantalone (e tutto il resto del vestito indossato) fosse inzuppato d'acqua, urlando "Guarda Maria, guarda".

In apertura di post il video della scenetta.