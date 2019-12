MasterChef Italia 9, prima puntata in diretta: novità e anticipazioni

Di Giorgia Iovane giovedì 19 dicembre 2019

MasterChef Italia 9, anticipazioni prima puntata.

MasterChef Italia 9 debutta questa sera, giovedì 19 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno con le prime due puntate di questa nuova stagione, che vede un giudice in meno rispetto agli ultimi anni, ma annuncia novità nella struttura. Novità che vedremo sin dalle selezioni, che seguiremo da vicino con il nostro liveblogging.

Il primo obiettivo di MCI 2020 è infatti quello di formare la MasterClass: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli devono scegliere i 20 aspiranti MasterChef 2020 che si daranno battaglia nelle prossime 10 settimane per conquistare i 100.000 euro del premio finale e la possibilità di realizzare il loro primo libro di ricette.



MasterChef, anticipazioni prima puntata 19 dicembre 2019

Le prime due puntate di MCI 9 vedono gli aspiranti concorrenti alle prese con i test per essere ammessi alla gara. Finora si assaggiava il piatto, si riceveva un grembiule e si passava alla successiva selezione, tra prove tecniche e preparazioni live, prima del verdetto finale. Da quest'anno il meccanismo viene sistematizzato e ordinato: si parte sempre dalla presentazione del piatto ai giudici e se si ottengono i tre sì si riceve il grembiule bianco e si va direttamente alla sfida finale per il posto in classe. Chi riceve due sì, invece, riceverà un Grembiule Grigio, seconda novità, e dovrà sistenere un test di abilità. Chi riceve un solo sì ha una sola chance, ovvero che un giudice scommetta sulle sue capacità: ogni giudice, infatti, ha la possibilità di firmare un solo grembiule grigio per permettere a un concorrente a suo avviso 'sottostimato' di accedere al test di abilità.

Tra gli ammessi alla sfida finale ci saranno i 20 concorrenti di MastercChef Italia 9.

Un'altra novità riguarda le prove canoniche: una volta iniziata la gara vera e propria a Mystery Box, Invention Test e Pressure Test, si aggiungerà lo Skill Test, un esame a sorpresa in tre step, ognuno dei quali affidato a un giudice, che determineràl’eliminazione di un concorrente. In pratica si struttura il pressure test a tre fasi (e speriamo che il Pressure Test torni a essere lampo).



MasterChef 9, ospiti

Non può certo mancare Iginio Massari, ormai colonna del programma tanto da essere inserito nel promo della nona stagione. Tra le stelle di quest'anno chef Jeremy Chan, una stella Michelin per il suo ristorante Ikoyi a Londra ed Henrique Fogaça, giudice dell’edizione brasiliana di MasterChef, che ha conquistato Rio De Janeiro grazie ai suoi ristoranti.



MasterChef 9, esterne

Tra le mete di questa edizione la tenuta La Colombaia a Vercelli dove si produce il rinomato riso Acquerello, il Teatro Regio di Parma, tempio dell’arte del capoluogo emiliano eletto Capitale della cultura 2020, e l'Armani Ristorante a Milano. L’ultima esterna porterà i concorrenti in un prestigioso ristorante stellato all’estero.



MasterChef Italia 9: il promo (VIDEO)

MasterChef Italia sta tornando: parte giovedì 19 dicembre 2019 alle 21.15 su Sky Uno la nona stagione del cooking show più iconico della tv italiana che torna all'antico con una giuria a soli tre elementi. Dopo l'uscita di scena di Joe Bastianich, la giuria è composta 'solo' da Bruno Barbieri - ultimo highlander della formazione originale -, Antonino Cannavacciuolo, entrato in corsa nel programma e diventatone una colonna, e da Giorgio Locatelli, entrato nella grande famiglia di MasterChef solo l'anno scorso ma ne è diventato subito un ingrediente sostanziale con il ciuffo ribelle e lo sguardo che inchioda.



MasterChef Italia 9, il promo

La campagna di lancio della nona stagione di MasterChef Italia è stata tutta giocata sulla 'politica', o meglio su quella che sembra essere la cifra politica italiana degli ultimi anni, ovvero la campagna elettorale permanente. Tra comizi e slogan, manifesti e interviste tv, i tre giudici si contendono la vittoria arrivando a un inevitabile pareggio. A decidere le sorti dei giudici è colui che spesso decreta le sorti dei concorrenti del cooking talent, ovvero il 'Presidente' Iginio Massari. Chi segue il programma sa benissimo che la puntata sui dolci che lo vede puntualmente ospite è una delle bestie nere degli aspiranti MasterChef italiani.



Tutti i vincitori di MasterChef Italia

A proposito di MasterChef, approfittiamo per ricordare gli otto vincitori delle precedenti edizioni, partendo dall'indimenticabile Spyros in quella che probabilmente resta la migliore edizione di sempre.

MasterChef 1: Spyros Theodoridis

MasterChef 2: Tiziana Stefanelli

MasterChef 3: Federico Francesco Ferrero

MasterChef 4: Stefano Callegaro

MasterChef 5: Erica Liverani

MasterChef 6: Valerio Braschi

MasterChef 7: Simone Scipioni

MasterChef 8: Valeria Raciti





MasterChef Italia 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

Anche MasterChef Italia 9, prodotto da Endemol Shine Italy, dovrebbe essere composto da 12 puntate in onda per 12 settimane, rigorosamente nel prime time di Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Il programma è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.



MasterChef Italia 2020, second screen

MasterChef ha un proprio sito ufficiale sul portale Sky, ha una pagina Facebook, un account Twitter e un profilo Instagram. L'hashtag ufficiale è #MasterChefIt.