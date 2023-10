La generazione dei Millennials, i loro dubbi, le loro aspettative sull’amore ma anche i loro sogni. Tutto condito da uno spirito da romantic comedy all’interno di un contesto in cui un famoso marchio vuole raccontarsi. È Yolo-You Only Love Once, la nuova branded series disponibile su RaiPlay a partire da mercoledì 11 ottobre 2023 e che racconta una storia d’amore contemporanea con un tocco di ironica. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Yolo-You Only Love Once, la trama

Tutto nasce da un appuntamento al buio fra(Alberto Paradossi) e(Mikaela Neaze Silva), una ragazza conosciuta su un’app di appuntamenti. Per evitare un primo incontro troppo impegnativo, lei propone un’uscita a quattro, in cui entrambi possono portare un amico.

Giulio sceglie il suo migliore amico Edoardo (Lorenzo Adorni), mentre Milena si fa accompagnare da Laura (Ludovica Martino). Proprio loro due sono i veri protagonisti del racconto. Laura è una chef ambiziosa e determinata che è stata licenziata e che fatica a emergere in un mondo prevalentemente maschile; Edoardo invece è un food blogger disoccupato che recensisce i piatti che vede dalle vetrine, ironico e positivo ma anche pigro e imbranato, in cerca di un proprio posto nel mondo.

Tutto sembra filare liscio, finché un acceso alterco fra Giulio e Milena interrompe la serata e la promettente amicizia (e simpatia) fra Laura ed Edoardo, prima ancora che si possano scambiare i rispettivi numeri. Dopo diverso tempo, Edoardo riesce a trovare faticosamente il contatto social di Laura e fissare con lei un appuntamento, durante il quale una rivelazione del loro passato porterà la ragazza ad allontanarsi, furiosa con il giovane.

Nel frattempo, per uno scherzo del destino, a una festa sul terrazzo condominiale Laura si presenta col suo nuovo fidanzato Roberto (Ugo Piva), Edoardo in compagnia di Federica (Eugenia Costantini). Nonostante la freddezza iniziale, complice un gioco di società, fra i due c’è un riavvicinamento che porterà a sviluppi inattesi e imprevedibili.

Yolo-You Only Love Once, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa dieci minuti. RaiPlay li distribuisce tutti dall’11 ottobre.

Yolo-You Only Love Once, il cast

Molto giovane il cast della serie, in cui spiccano i due protagonisti Ludovica Martino e Lorenzo Adorni. Lei è nota per il ruolo di Eva in Skam Italia (di recente l’abbiamo vista anche in Vita da Carlo 2), mentre lui è comparso in Guida Astrologica per Cuori Infranti.

Ludovica Martino è Laura: ambiziosa chef da poco licenziata;

Lorenzo Adorni è Edoardo: food blogger disoccupato e pigro;

Alberto Paradossi è Giulio: amico di Edoardo;

Mikaela Neaze Silva è Milena: amica di Laura;

Daniele Davì è un improvvisato psicoterapeuta di coppia;

Giulio Maroncelli è Mimmo: amico "hacker" di Edoardo;

Renato Avallone è Carmine: attore coinquilino di Edoardo;

Sara Righi è Cristina: amica comune di Laura ed Edoardo.

Yolo-You Only Love Once, regista e produttori

A dirigere la serie c’è Michele Bertini Malgarini, che è anche co-autore con Giulio Carrieri. “La nostra miniserie vuole dare uno spaccato reale della vita dei Millennials, una generazione di transizione poco raccontata finora, fatta di ragazzi talvolta confusi e in crisi, precari economicamente e sentimentalmente, ma anche geniali e con una forte resilienza di fronte alle difficoltà”, ha detto. “È una commedia brillante ma anche una riflessione generazionale”.

“Yolo è un progetto in cui abbiamo fortemente creduto e che abbraccia appieno i valori del nostro marchio”, ha invece detto Ciro Ragozzino, Marketing Philadelphia Italia. “Con questo progetto ci siamo voluti confrontare con un format di comunicazione inedito per avvicinarci ancora di più ai nostri consumatori, regalando loro un’esperienza di puro entertainment. In questo contesto, il nostro iconico Philadelphia fa da sfondo alle vicissitudini dei protagonisti, integrandosi perfettamente all’interno di una trama avvincente. L’amicizia e l’amore per il cibo diventano così motori di grandi passioni e ingredienti chiave della narrazione”.

La serie è prodotta da Giovanni Cova con QMI per Philadelphia, il che la rende una branded series, ovvero un contenuto al cui interno si trova un marchio che viene fatto conoscere al pubblico mentre questo si appassiona al racconto. Yolo-You Only Love Once è stata presentata in anteprima alla 80a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel nuovo spazio “Brand come Autori”, nato dalla collaborazione delle Giornate degli Autori con QMI.

Dove vedere Yolo-You Only Love Once?

È possibile vedere la serie solo su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.