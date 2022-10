X Factor 2022, chi sono i 12 concorrenti (Foto)

L’edizione 2022 di X Factor ha i suoi 12 protagonisti scelti durante la last call nella puntata di stasera, 20 ottobre 2022, su Sky Uno e in streaming su Now (qui la diretta su Soundsblog). Dunque dopo la fase delle audizioni a cui sono seguiti i faticosi bootcamp si è arrivati alla selezione finale fatta su 24 degli aspiranti concorrenti (Qui le scelte di Fedez e Rkomi e qui quelle di Dargen d’Amico e Ambra). In quest’ultimo atto i quattro giudici hanno assunto il compito decisivo: scegliere i talenti da portare ai live (in partenza giovedì prossimo, 27 ottobre) tra i 6 concorrenti scelti da ogni singolo giudice 7 giorni fa (tenendo conto del fatto che ogni giudice deve obbligatoriamente avere una band tra i tre da portare ai live)

La novità delle last call per questa edizione è la location. A differenza degli altri anni in cui venivano scelti luoghi insoliti e lontani dal pubblico, quest’anno la scelta è avvenuta davanti agli spettatori dell’Allianz Cloud di Milano.

Vediamo quindi chi sono i 12 concorrenti di X Factor 2022 e i rispettivi giudici:

X Factor 2022, la squadra di Ambra

Il roster che comprende i tre concorrenti della squadra capitanata da Ambra Angiolini sono: Matteo Siffredi, 20 anni da Villanova D’Albenga (Savona); Lucrezia Maria Fioritti, la 26enne bolognese trasferitasi a Milano ed i Tropea quattro musicisti che hanno un’età compresa tra i 26 e i 32 anni, tutti di Milano

X Factor 2022, la squadra di Dargen d’Amico

Il trio scelto per i live da Dargen d’Amico sono: i Disco Club Paradiso quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna già scelti ai Bootcamp; Matteo Orsi, studente di 25 anni e infine Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana che ora vive a Milano.

X Factor 2022, la squadra di Rkomi

Il duo Santi Francesi (23 e 24 anni di Milano); Giorgia Turcato studentessa di 20 anni da Lendinara (Prov. Rovigo) e Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne produttore musicale freelance nato a Vicenza ora a Milano sono i tre concorrenti che Rkomi, alla sua prima esperienza come giudice nel talent show.

X Factor 2022, la squadra di Fedez

Quello di Fedez è un ritorno al talent show dopo alcuni anni di assenza. Per i live l’artista e giudice porterà gli Omini i tre ragazzi tra i 18 e i 19 anni della provincia di Torino già scelti ai bootcamp; Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà) artista ed educatrice 26enne napoletana e Linda Riverditi studentessa 19enne di Alba (Cuneo)