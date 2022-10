Siamo giunti al secondo e ultimo appuntamento con la fase dei bootcamp di X Factor 2022 (liveblogging su Soundsblog). Mancano solo due settimane all’inizio dei live di questa edizione e mai come ora le scelte di ogni giudice diventano più importanti e compicate che mai.

Lo sanno bene Rkomi e Fedez che hanno già completato il loro bootcamp sette giorni fa. Ricordiamo che in questa fase molto delicata ogni giudice ha a disposizione il cosiddetto roster di 12 aspiranti concorrenti del programma, si esibiscono all’Allianz Cloud di Milano ma solo 6 di loro (con l’obbligo di almeno una band tra i sei) passano alle last call, decisive per l’approdo ai live show che inizieranno il 27 ottobre 2022.

Questa sera gli ultimi due giudici ad aver fatto le loro scelte per le last call sono stati -chiaramente – Dargen d’Amico e Ambra.

X FACTOR 2022 BOOTCAMP, LE SCELTE DI DARGEN D’AMICO

Nel roster assegnato a Dargen d’Amico si sono esibiti: Cinzia Zaccaroni, Irene Pignatti, Giacomo Paris, Beatrice Maria Visconti, Luigi Baldi, Andrea Ascanio, Disco Club Paradiso, Francesco Giuliani, Martina Baldaccini, STT e Matteo Orsi.

Tra i roster dei quattro giudici, sicuramente questo è stato il più complicato da portare a sei concorrenti. Il cantante è comunque riuscito nell’impresa e porterà alle last call: Matteo Orsi, Disco Club Paradiso, Beatrice Maria Visconti, Martina Baldaccini e Luigi Baldi, Cinzia Zaccaroni.

In più Dargen d’Amico ha avuto la possibilità di portare subito ai live i Disco Club Paradiso, tra i talenti più forti visti nella prima fase delle audizioni.

X FACTOR 2022 BOOTCAMP, LE SCELTE DI AMBRA

Anche Ambra supera il battesimo di fuoco del primo bootcamp. I dodici aspiranti concorrenti scelti dal team di X Factor sono stati: Cecilia Quaranta, gli Hate Moss, Colin McDonald, i Nervi, Giulia Di Capua, Matteo Siffredi, Francesco Guarnera, i Gemini Blue, Francesca Rigoni, Giovanni Portaluppi, Lucrezia Fioritti e i Tropea

Dopo un’accurata scelta che ha portato persino a qualche fischio di troppo dal pubblico replicato con un secco “Io i fischi li so reggere”, Ambra ha deciso di portare alle last call: I Tropea, Lucrezia Fioritti, Cecilia Quaranta, Matteo Siffredi, I Nervi e Francesca Rigoni.

Giovedì prossimo, 20 ottobre 2022, con le scelte decisive dei quattro giudici, si conosceranno i nomi dei 12 concorrenti protagonisti dei live show di X Factor in onda su Sky Uno, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand.