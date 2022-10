X Factor 2022 bootcamp: le scelte di Rkomi e Fedez

Primo dei due appuntamenti con la fase dei bootcamp di X Factor 2022 (liveblogging su Soundsblog). A grandi passi ci si avvicina ai live e da questo momento ogni giudice inizia il suo percorso in solitaria. In questo frangente ogni giudice ha a disposizione il cosiddetto roster di 12 aspiranti concorrenti del programma, si esibiscono all’Allianz Cloud di Milano ma solo 6 di loro (con l’obbligo di almeno una band tra i sei) passano alle last call, decisive per l’approdo ai live show che inizieranno il 27 ottobre 2022.

Questa sera due giudici su quattro hanno fatto le loro scelte, sono stati Rkomi e Fedez.

X Factor 2022 bootcamp, le scelte di Rkomi

Nel roster assegnato a Rkomi si sono esibiti: gli Elephants in the room, Delì Lin, Manal Harchiche, i Moise, Alessandro Baroni, Lina Lane, The Violet end, Jacopo Rossetto, Martina Bonsignore, Clemente Guidi, Santi Francesi, Giorgia Turcato.

I sei concorrenti portati da Rkomi ad alle last call sono Delì lin, Santi Francesi, Jacopo Rossetto, Giorgia Turcato, The Violet End e Manal Harchiche.

X Factor 2022 bootcamp, le scelte di Fedez

Anche per Fedez il roster dei ‘magici dodici’ è stato particolarmente tosto ed impegnativo. Ad essersi esibiti davanti al pubblico son stati: Filippo Ricchiardi, Alessandra Benedetti, Deshedus, Marco Zanini, Wiat Ait Bakrim, Lost Kids, Gaia Eleonora Cipollaro, Michele Sechi, Luca Fallini, Gli Omini, Omar Ahmed, Linda Riverditi

Il giudice ha scelto di far passare: Gaia Eleonora Cipollaro, Gli Omini, Wiat Ait Bakrim, Marco Zanini, Filippo Ricchiardi e Linda Riverditi.

Gli Omini (Julian, Zak e Mattia, 18, 19 e 19 anni) hanno portato un brano dei The Who, “My Generation”, Fedez convinto della loro bravura, ha tenuto loro come unica band dei propri 6 artisti promossi alle Last Call: e per via del regolamento che obbliga i giudici a portare ai Live almeno una band, dunque, i tre ragazzi hanno già la sicurezza di poter andare ai live show ed essere tra i 12 concorrenti dell’edizione 2022 di X Factor.