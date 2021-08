X Factor è un talent show di Sky Uno, condotto da Ludovico Tersigni, che vede la partecipazione, nel ruolo di giudici, di Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la quindicesima edizione del programma.

X Factor 2021: quando va in onda?

La quindicesima edizione di X Factor andrà in onda su Sky Uno (e in replica in chiaro su TV8) a partire dal 16 settembre 2021, in prima serata.

Il talent show è visibile anche in streaming, sui servizi Sky Go e NOW.

X Factor 2021: le puntate

La nuova edizione, tra Audition, Bootcamp, Home Visit e Live Show, dovrebbe essere composta da 13 puntate.

X Factor 2021: il conduttore

Il conduttore della quindicesima edizione sarà Ludovico Tersigni, attore romano noto grazie alle serie Skam Italia e Summertime, al suo esordio alla conduzione.

Ludovico Tersigni prenderà il posto di Alessandro Cattelan, conduttore del talent show dal 2011 al 2020.

X Factor 2021: i giudici

Per la seconda edizione consecutiva, i giudici saranno Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton.

Per Mika e Manuel Agnelli, si tratterà della quinta edizione come giudici mentre per Emma e Hell Raton, si tratterà della seconda.

X Factor 2021: le categorie

A partire da quest’edizione, nel talent show di Sky, i concorrenti non saranno più suddivisi in categorie che sono state abolite.

Nelle prime tre edizioni italiane, le categorie sono state le seguenti: Under, Gruppi Vocali, Over. Dalla quarta edizione in poi, le categorie sono diventate quattro: Uomini 16-24, Donne 16-24, Over 25, Gruppi.

X Factor 2021: il meccanismo

La nuova edizione inizierà con le Audition al termine delle quali verranno scelti i 48 concorrenti più meritevoli di accedere ai Bootcamp: per proseguire occorreranno almeno 3 sì da parte dei giudici.

Un’altra novità di quest’edizione sarà la seguente: i 4 giudici si riuniranno, con la direzione musicale del talent show, per confrontarsi su ogni singolo aspirante concorrente. A quel punto, la direzione musicale assegnerà a ogni giudice una “batteria” di 12 concorrenti composta da solisti e band, senza nessuna limitazione riguardante il sesso e l’età.

Durante i Bootcamp, assisteremo ad un’ulteriore scrematura dei concorrenti che andranno agli Home Visit, al termine dei quali usciranno i 3 talenti di ogni squadra, per un totale di 12 concorrenti.

I giudici avranno una sola regola da seguire: scegliere obbligatoriamente un solista e una band.

Dopo gli Home Visit, inizieranno i Live Show.

X Factor 2021: lo studio

La fase delle selezioni verrà registrata a Roma, al Teatro 5 di Cinecittà.

I Live Show si svolgeranno nella Sky WIFI Arena, a Milano.

L’anno scorso, anche la finale si è svolta alla Sky WIFI Arena. Nelle precedenti sette edizioni, la finale si è svolta regolarmente al Mediolanum Forum di Assago.

X Factor 2021: il vincitore

Il vincitore si aggiudica un contratto discografico con la Sony Music dal valore di 300mila euro.