Baltimora ha vinto X Factor 2021.

Il cantante della squadra di Hell Raton ha trionfato nella finalissima andata in onda giovedì 9 dicembre.

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, fa parte del roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. Le sue canzoni originali presentate nel corso delle puntate sono state “Altro” e l’omonimo “Baltimora”. In semifinale ha duettato con Fulminacci.

Nel corso della puntata finale, ad uscire per primo è stato Fellow (del roster di Mika) mentre terzi si sono classificati i Bengala Fire. Nello scontro a due, con la gara degli inediti, ad avere la meglio è stato proprio Baltimora rispetto a gIANMARIA, ultimo concorrente del team guidato da Emma Marrone.

Ecco il percorso e le informazioni su Baltimora.

Baltimora è il nome d’arte di Edoardo Spinsante, ha 20 anni e vive ad Ancora. E’ molto giovane ma vive e lavora come produttore musicale. Il suo nome deriva da un suo brano inedito rilasciato e intitolato proprio “Baltimora” (e interpretato anche ai live show). Alle Audizioni di X Factor 15 ha portato un suo pezzo inedito, “Colore“. Ha convinto tutti i giudici che gli hanno dato 4 Sì.

La fase successiva dei Bootcamp ha visto anche l’ufficialità del suo giudice, Hell Raton. Ha poi interpretato un altro suo inedito, Altro. Nel brano racconta di quello a cui pensa di notte, prima di addormentarsi. E’ rimasto colpito dal pezzo che ha portato nel secondo step del percorso. Ultima fase prima della diretta è stata quella degli Home Visit dove, per la prima volta, ha portato una cover. Il brano scelto è “La ballata della moda” di Tenco.

Prima della sua partecipazione ai live show, dichiarò:

E’ un onore e occasione essere concorrente di X Factor 2021. La quantità di persone con cui mi posso interfacciare ora non l’avrei avuta in nessun altro modo o veicolo. Il primo live mi dà un’ansia terribile. Alle audizioni non avevo ansia perché non mi creo aspettative, volevo vedere dove potevo arrivare. Quando Hell Raton mi ha scelto ero combattuto: non me l’aspettavo per niente e ti colpiscono emozioni positive e negative. Ero gasatissimo ma si creano poi aspettative e tante persone ti vedono…