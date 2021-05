X Factor, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore

L’attore Ludovico Tersigni, stando ad un’indiscrezione pubblicata da Dagospia, è il nuovo conduttore di X Factor, il talent show di Sky che, in autunno, tornerà in onda con la quindicesima edizione.

L’attore romano, principalmente noto per le serie Skam Italia e Summertime, prenderà il posto di Alessandro Cattelan, conduttore del talent show dal 2011 fino all’edizione scorsa. Cattelan, com’è già noto, sta lavorando a due progetti, il docu-show Una semplice domanda, disponibile su Netflix entro la fine dell’anno, e il varietà Da grande, che segnerà il suo debutto su Rai 1.

Tornando a Ludovico Tersigni, per l’attore 25enne, si tratterà del debutto assoluto come conduttore.

Tersigni, come scritto in precedenza, ha ottenuto la popolarità grazie alle quattro stagioni di Skam Italia, remake italiano dell’omonima serie norvegese, rese disponibili su TimVision e su Netflix, e a Summertime, la serie Netflix liberamente ispirata a Tre metri sopra il cielo di cui, a giugno, verrà resa disponibile la seconda stagione.

L’attore, tra l’altro, è anche un musicista, per la precisione, chitarrista e bassista in un band. Dalla serie Skam Italia, fu tratto anche un singolo, dal titolo Thai, firmato I Contrabbandieri (chi ha visto la serie, sa di cosa stiamo parlando).

L’attore 25enne ha esordito nel film Arance & Martello, diretto da Diego Bianchi, suo zio. Per quanto riguarda il grande schermo, Tersigni ha anche recitato in L’estate addosso di Gabriele Muccino e in Slam – Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli.

Altri prodotti televisivi ai quali ha preso parte, infine, sono le fiction Tutto può succedere e Oltre la soglia.

La scelta di Ludovico Tersigni per X Factor ricorda molto quella di Lodovica Comello, scelta nel 2016 per prendere il posto di Vanessa Incontrada nella seconda edizione targata Sky di Italia’s Got Talent: un volto emergente, conosciuto principalmente tra i giovani, pronto per fare il grande salto.