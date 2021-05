Alessandro Cattelan su Netflix con Una semplice domanda

In attesa di approdare sulla rete generalista per eccellenza, ossia Rai1 (noi di TvBlog vi abbiamo svelato molti dettagli al riguardo, collocazione in palinsesto compresa), Alessandro Cattelan è pronto a sbarcare su Netflix. Si intitola Una semplice domanda ed è un docu-show in otto episodi nato da una domanda che la figlia Nina del conduttore (che è anche autore del format) gli ha posto:

Papà, come si fa a essere felici?

Un quesito al quale papà Cattelan si è ritrovato a rispondere con queste parole:

Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una semplice domanda?

Al centro della serie, che mira a fornire un racconto innovativo e originale, c’è proprio la ricerca della risposta a questa domanda. Alessandro Cattelan viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione.

In ogni puntata il tema sarà diverso. Le riprese sono attualmente in corso e il prodotto dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo.

Per il lancio di Una semplice domanda il servizio ha messo in campo anche un’innovativa operazione di marketing a Roma e Milano. Da ieri sera, infatti, a Piazza Campo De’ Fiori a Roma e a Piazza San Babila a Milano campeggiano due led wall con la frase Spoiler Alert. E da questa mattina, per ogni tweet con hashtag #unasemplicedomanda, un pixel ha cambiato colore fino a rivelare adesso il volto dell’ex conduttore di X Factor.

Non a caso l’hashtag è attualmente in vetta nei trends su Twitter, così come lo è anche Ale Cattelan.