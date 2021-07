X Factor 2021 in onda dal 16 settembre: il promo (Video)

La quindicesima edizione di X Factor ha una data di partenza ufficiale. La nuova edizione del talent show di Sky Uno, infatti, avrà inizio il prossimo 16 settembre.

Nel promo, appare il nuovo conduttore di X Factor, l’attore Ludovico Tersigni, noto per serie tv come Skam Italia e Summertime, che prenderà il posto di Alessandro Cattelan, in procinto di debuttare in Rai, conduttore delle ultime dieci edizioni.

Il motto di questa nuova edizione di X Factor è “Come as you are”, ovvia citazione all’omonima canzone dei Nirvana.

Il promo, in rotazione sulle reti Sky e condiviso attraverso i vari canali ufficiali social, infatti, mira a sottolineare quella che è, a tutti gli effetti, una novità storica di quest’edizione ossia l’eliminazione delle categorie (Uomini 16-24, Donne 16-24, Over 25, Gruppi).

L’invito ai partecipanti di quest’edizione, quindi, è quello di presentarsi e di mostrarsi per come si è, senza filtri e senza categorizzazioni (“Nessuna etichetta. Nessuna paura. Nessuna categoria.“), concetto sottolineato anche dalle parole del conduttore:

Libero di essere chi sei. Sempre.

La musica non è mai stata così libera. #XF2021 torna dal 16 settembre su @SkyItalia e @NOWTV_It pic.twitter.com/hRYfGNXPO6 — X FACTOR (@XFactor_Italia) July 24, 2021

I giudici di questa quindicesima edizione sono gli stessi dell’edizione precedente: Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton.

I giudici, confermati ufficialmente lo scorso 1° giugno, si sono espressi favorevolmente alla novità dell’abolizione delle categorie.

Secondo Manuel Agnelli, l’assenza delle categorie permetterà ai giudici di “approfondire i diversi approcci musicali in maniera più netta e più libera dai paletti del format”.

L’esistenza delle categorie, a dire il vero, non ha mai inciso negativamente sulla libertà espressiva dei concorrenti in gara. Un lato positivo dell’abolizione, però, c’è e l’ha sottolineato Mika, sempre nelle dichiarazioni ufficiali: “Un artista non deve competere sulla base di queste divisioni ma sulla forza della propria visione artistica e musicale”.

L’edizione italiana di X Factor è la prima al mondo ad aver eliminato le categorie.