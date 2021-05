CBS Upfront 2021-22: arriva CSI: Vegas, NCIS si sposta al lunedì per creare una serata FBI

Gli upfronts 2021/22 di questi giorni di maggio hanno consacrato Dick Wolf come nuovo signore della tv broadcast. Il prolifico produttore avrà 9 serie tv prodotte da lui in onda in tre sere consecutive su due canali, dopo la serata Chicago (Med, Fire, PD) e Law & Order (SVU, Organized Crime e la nuova For the Defense) su NBC il mercoledì e giovedì, il martedì sera su CBS ecco arrivare la serata FBI con FBI, FBI: Most Wanted (in Italia è ancora inedita e dovrebbe debuttare prossimamente su Italia 1) e l’ultima novità FBI: International.

Il palinsesto CBS per l’autunno 2021 punta forte sui franchise che, come ha ben spiegato il presidente Kelly Kahl, creano fidelizzazione, portano spettatori live e nei giorni successivi e funzionano anche nei cataloghi in streaming, come testimonia il fatto che nei dati Nielsen sullo streaming negli USA, ogni settimana tra le 10 serie tv più viste in streaming spuntano NCIS e Criminal Minds. Per creare la serata FBI, dopo 18 anni CBS sposta al lunedì sera alle 21:00 NCIS che sarà seguito alle 22:00 dalla novità NCIS: Hawa’i (che per la prima volta avrà un’agente donna come protagonista).

Molto atteso è il ritorno di CSI con un sequel che è anche un po’ un reboot, visto che mischierà attori del passato con nuovi protagonisti e la speranza, nemmeno troppo celata, dei vertici CBS è di far rinascere il franchise magari con nuovi spinoff in altre città. CBS sarà anche il canale con più comedy in onda con ben 6 serie tv tra cui 1 sola novità Ghosts e i ritorni di Young Sheldon, Bob Hearts Abishola, The Neighborhood (inedita in Italia) e le ultime arrivate Unted States of Al e B Postive.

A sorpresa poi CBS ha deciso di appoggiarsi alla piattaforma streaming partner Paramount+ (fanno tutti parte del gruppo ViacomCBS) cui affidare la seconda stagione di Evil e la quinta di SEAL Team che inizierà con 5 episodi su CBS per poi spostarsi in streaming (e su Paramount+ spera di finire anche Clarice ottenendo così il rinnovo).

Upfronts 2021/22 CBS il palinsesto d’autunno

Lunedì

ore 20:00 The Neighborhood 4

ore 20:30 Bob Hearts Abishola 3

ore 21:00 NCIS 19

ore 22:00 NCIS Hawai’i 1 (nuova serie)

Martedì

ore 20:00 FBI 4

ore 21:00 FBI: International (nuova serie)

ore 22:00 FBI Most Wanted 3

Mercoledì

Ore 20:00 Survivor

ore 21:00 Tough as Nails

ore 22:00 CSI: Vegas 1 (nuova serie)

Giovedì

ore 20:00 Young Sheldon 5

ore 20:30 United States of Al 2

ore 21:00 Ghosts 1 (nuova serie)

ore 21:30 B Postive 2

ore 22:00 Bull

Venerdì

ore 20:00 SWAT 5 (per 5 episodi poi un reality)

ore 21:00 Magnum PI 4

ore 22:00 Blue Bloods 12

Domenica

ore 20:00 The Equalizer 2

ore 21:00 NCIS Los Angeles 13

ore 22:00 SEAL Team 5 (per 5 episodi poi su Paramount+)/SWAT 5

Le serie tv rinnovate e cancellate

CBS ha cancellato All Rise e The Unicorn dopo due stagioni, MacGyver, Mom e NCIS New Orleans (il futuro di Clarice è ancora in bilico ma è probabile passi su Paramount+). Tutte le altre serie rinnovate sono in onda nel palinsesto autunnale. Manca ancora la seconda stagione di Blood & Treasure la serie d’avventura dell’estate del 2019 che è stata bloccata dal Covid e che è rimandata al 2022.

Le nuove serie tv CBS

NCIS: Hawai’i

La formula di NCIS rimane la stessa ma si trasferisce alle Hawai’i con protagonista Jane Tennant interpretata da Vanessa Lachey, a capo della base NCIS di Pearl Harbor. Prima donna a ricoprire l’incarico di agente capo di una squadra NCIS, deve bilanciare il ruolo con quello familiare. Accanto a lei Noah Mills, Jason Antoon e Yasmine Al-Bustami. Produzione CBS Studios, il primo episodio ancora non è stato girato.

FBI: International

Il quartier generale della squadra è a Praga da cui partono per indagare e fermare minacce contro cittadini americani. Non autorizzati a portare con sè armi, la squadra deve affidarsi al proprio intuito. La serie è prodotta da Universal Tv e CBS Studios. Il cast è ancora da definire.

CSI Vegas

CSI: Vegas è il sequel di CSI, vedrà il ritorno di Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) e David Hodges (Wallace Langham) affiancare una nuova squadra guidata da Maxine Roby (Paula Newsome), alle prese con una grave minaccia per il sistema giudiziario di Las Vegas.

Good Sam

Debutta nel 2022 Good Sam medical drama con Sophia Bush e Jason Isaacs. Protagonista la dottoressa Sam Griffith che quando il capo va in coma ne prende il posto, peccato che non solo è il padre ma quando si sveglia ha tutta l’intenzione di riprendersi il suo ruolo.

Ghosts

Debutta il giovedì in autunno la comedy single-camera Ghosts che racconta la storia di Samantha (Rose McIver) e Jay (Utkarsh Ambudkar) una giornalista e uno chef, che acquistano una villa di campagna per trasformarla in un B&B. Peccato che sia infestata da spiriti del passato e di varie epoche. A complicare la situazione il fatto che Samantha sia capace di vederli e sentirli. La serie è prodotta da CBS Studios, Lionsgate e BBC Studios proprietaria del format originale.

Smallwood

Arriva nel 2022 la comedy Smallwood con Pete Holmes nei panni di un personaggio ispirato al bowler professionista Tom Smallwood. Protagonista è un uomo che dopo aver perso il lavoro decide di diventare un giocatore professionista. Nel cast Katie Lowes, Chi McBride nei panni della moglie e del mentore.