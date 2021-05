Lasciata alle spalle l’annata condizionata dalla pandemia, NBC, come le altre reti americane, torna alla “normalità” presentando i piani per la prossima stagione televisiva. E le novità non mancano. This is Us, per esempio, tornerà solo nel 2022 con la sua sesta e ultima stagione. Una scelta presa per regalare ai fan 18 ultimi episodi da vivere senza grosse pause.

La rete punta tutto su quello che funziona “live” arrivano così due serate prodotte da Dick Wolf una con le tre serie tv di Chicago e una con tre serie di Law & Order con l’aggiunta dello spinoff For the Defense. In autunno ci saranno due nuove serie tv il mystery La Brea e il drama umano Ordinary Joe in cui si segue la vita di una persona in tre percorsi diversi che potrebbe avere a seconda delle scelte compiute.

Non ci saranno invece comedy rimandate al 2022, anticipate però da puntate speciali natalizie per Mr Mayor, Young Rock e Kenan, tre puntate isolate e speciali sul modello inglese di Doctor Who (per citare uno dei più famosi). Il talent The Voice avrà un solo ciclo annuale mentre arriva America’s Got Talent Extreme e una sorta di American Song Contest ricalcato dall’Eurovision Song Contest.

Upfront NBC 2021-22 il Palinsesto Autunnale

Lunedì

20:00 – 22:00 The Voice

22:00 – 23:00 Ordinary Joe (nuova serie tv)

Martedì

20:00 – 21:00 The Voice

21:00 – 22:00 La Brea (nuova serie tv)

22:00 – 23:00 New Amsterdam

Mercoledì

20:00 – 21:00 Chicago Med

21:00 – 22:00 Chicago Fire

22:00 – 23:00 Chicago P.D.

Giovedì

20:00 – 21:00 Law & Order: For the Defense (nuova serie tv)

21:00 – 22:00 Law & Order: SVU

22:00 – 23:00 Law & Order: Organized Crime

Venerdì

20:00 – 21:00 The Blacklist

21:00 – 22:00 Dateline

Sabato con repliche, informazione e sport, domenica con il Football.

Rinnovi e cancellazioni di NBC

Nel corso di questa stagione si è conclusa Superstore con la sesta stagione, mentre questa estate durante le Olimpiadi, terminerà Brookly Nine-Nine con l’ottava stagione. La rete ha rinnovato Law & Order: Organized Crime, Law & Order: SVU, The Blacklist, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, New Amsterdam, le nuove comedy Mr Mayor, Young Rock e Kenan che torneranno nel 2022.

Al momento non ha preso alcuna decisione su Debris, Manifest, Good Girls e Zoey’s Extraordinary Playlist e non dovrebbero esserci cambiamenti a breve. Sembra che Zoey’s Extraordinary Playlist potrebbe proseguire su Peacock, la piattaforma di streaming Universal mentre Good Girls potrebbe diventare una serie Netflix visto che entrambe vanno molto bene in streaming. Probabilmente decisioni definitive saranno prese in estate in vista di una messa in onda autunnale.

Le nuove serie tv di NBC

Oltre alle tre che debutteranno in autunno, NBC ha anche ordinato due comedy American Auto e Grand Crew rispettivamente dal creatore di Superstore e dal creatore di Brooklyn Nine-Nine.

La Brea

Quando improvvisamente a Los Angeles si apre un enorme cratere, in molti finiscono in una misteriosa e pericolosa terra desolata dove non possono far altro che unirsi per sopravvivere. Intanto gli altri rimasti sulla terra cercano di capire cosa sia successo, in particolare una famiglia divisa tra chi è sparito nel buco e chi è rimasto. Protagonisti Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez; scritta da David Appelbaum e prodotta da Universal e Keshet Studios.

Ordinary Joe

La vita è fatta di scelte, ogni decisione presa cambia tutto. Così come la vita di Joe Kimbreau che al momento del college deve decidere cosa fare, aprendo così tre storie che si svolgono in parallelo tra carriere, percorsi di vita e relazioni diverse. Ma in ogni caso la sua vita sarà sempre incasinata e imprevedibile ma anche bellissima. Joe è James Wolk, accanto a lui Natalie Martinez, Elizabeth Lail. Scritta da Russel Friend, prodotta da 20th Television, Universal.

Law & Order: For the Defense

La prospettiva di Law & Order si ribalta e dall’accusa si sposta agli avvocati che si occupano di difendere i criminali. Carol Mendelsohn produce con Dick Wolf.

The Thing About Pam

Miniserie con Rene Zellweger in un drama ispirato a una storia vera, un caso di omicidio dà vita a una serie di errate condanne e uno schema diabolico creato da Pam Hupp. Prodotta da Blumhouse Television e NBC News.

American Auto

Justin Spitzer creatore di Superstore sposta lo sguardo dal supermercato a una fabbrica di auto. Ambientata a Detroit, la serie racconta la vita all’interno di una fabbrica di automobili in un momento ben definito o si cambia tutto o si fallisce. Ana Gasteyer, Jon Barinholtz, Harriet Dyer nel cast; prodotta da Universal con Kapital Entertainment.

Gran Crew

Un gruppo di giovani professionisti affrontano gli alti e bassi della vita a Los Angeles ritrovandosi in un bar per chiacchierare e confrontarsi. Creata da Phil Augusta Jackson e Dan Goor di Brooklyn Nine-Nine, prodotta da Universal.