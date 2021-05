The Hollywood Reporter annuncia che la prossima stagione di This is Us sarà l’ultima: una conferma, più che un annuncio, per la serie creata da Dan Fogelman in onda ora su NBC con le ultime tre puntate della quinta stagione. Una stagione non certo semplice, segnata dalle (anche lunghe) pause causa Covid e da un numero di puntate ridotto. Le vicende delle tre generazioni della famiglia Pearson si concluderanno quindi l’anno prossimo, come previsto all’atto dell’ultimo rinnovo triennale, ora in scadenza. E non ce ne sarà un altro.

Di fatto quindi poche sorprese sul destino della serie: il cast aveva un contratto firmato fino al 2022 e l’ideatore Folgelman l’aveva sostanzialmente sviluppata per un arco narrativo che coprisse 6 stagioni. Certo, il Covid ha messo a dura prova la produzione, ma la scrittura è riuscita a trovare una soluzione più che brillante per inglobarla nel cliffhager ad alto tasso di emozione che aveva chiuso la quarta stagione e ha saputo anche tener conto dell’attualità, inserendo nella storyline di Randall Pearson (interpretato da Sterling K. Brown) l’omicidio di George Floyd. Le puntate della quinta stagione sono in tutto 16 (due in meno del solito) e il season finale andrà in onda su NBC il prossimo 25 maggio.

Le linee narrative principali, quindi, si avviano a chiusura, evitando così l’effetto ‘stiracchiamento’ e parenti risorti da qualche parte nel mondo. Possibile intanto che Fogelman e NBC stiano lavorando a nuovi progetti, che includano o meno la famiglia Pearson.

This is Us

Nel frattempo si lavora all’adattamento italiano: il ‘remake’ tricolore lo vedremo prossimamente su Rai 1 con Lino Guanciale nel ruolo di Pietro, aka Jack Pearson (che nella versione originale è interpretato da Milo Ventimiglia) e Aurora Ruffino in quello di Rebecca (ovvero Mandy Moore). Certo non è la stessa cosa. Chi vuole seguire, intanto, le vicende dei Pearsons può andare su Fox e su NOW.