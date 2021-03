CBS rinnova FBI e FBI: Most Wanted e ordina ufficialmente la versione International

CBS non molla il guru dei procedurali Dick Wolf e decide di triplicare. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, senza passare per lo sviluppo di un pilot la rete in chiaro più vista della tv americana ha deciso di ordinare un secondo spinoff di FBI facendo nascere FBI: International.

Mentre il futuro dell’altro grosso franchise del canale NCIS è in bilico tra la cancellazione di NCIS New Orleans e il rinnovo della serie madre appeso alle decisioni di Mark Harmon, con la possibilità di una nuova serie stavolta ambientata alle Hawaii, CBS punta forte su FBI con l’ordine di una terza serie e il rinnovo di FBI per una quarta stagione e di FBI Most Wanted per una terza.

Purtroppo in Italia conosciamo solo la prima che ha un buon riscontro sia in prima tv che in replica su Rai 2, mentre Most Wanted è “ostaggio” dei diritti, considerando anche che il franchise è co-prodotto da CBS e Universal con cui Dick Wolf ha un lungo e consolidato rapporto. Sul canale del gruppo Universal, NBC, Wolf e la sua squadra hanno dato vita a Law & Order e ai suoi spinoff, con Organized Crime con Chris Meloni in partenza dal 1° aprile accanto a Special Victims Unit; e alla trilogia di Chicago (Fire, PD, Med).

FBI International debutterà nella prossima stagione televisiva 2021-22 e sarà introdotta da un triplo-crossover con FBI e FBI Most Wanted. Al centro della nuova serie c’è la squadra di agenti FBI della divisione internazionale che viaggiano per il mondo proteggendo gli americani e salvandoli da situazioni di pericolo. Sulla falsariga di Criminal Minds Beyond Borders che seguiva allo stesso modo una squadra di agenti alle prese con indagini per salvare americani vittime di criminali o serial killer per il mondo. Naturalmente ora sarà fondamentale l’opera di ricerca del giusto gruppo di attori per guidare questa squadra.

E visto il successo del franchise chissà che dopo la squadra di New York, il team alle prese con i fuggitivi più pericolosi (Most Wanted) e gli agenti che lavorano in tutto il mondo, il franchise potrebbe continuare a espandersi potenzialmente all’infinito. In fondo in ogni città americana c’è una sede FBI…