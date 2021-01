Dylan McDermott è l’aggiunta a sorpresa per lo spinoff di Law & Order: SVU, Law & Order: Organized Crime che segnerà il ritorno di Chris Meloni, quei colpi di mercato seriale che aggiungono una spinta di interesse in più a un prodotto molto atteso visto il marchio di fabbrica Law & Order.

Il ruolo di McDermott, reduce dalla nomination agli Emmy con Hollywood di Ryan Murphy e di ritorno al mondo dei procedurali dopo la lunga esperienza di The Practice, non è stato rivelato dalla produzione. Il crime drama di NBC prodotto da Dick Wolfe era stato ordinato lo scorso marzo con l’obiettivo di farlo uscire in parallelo alla nuova stagione di Law & Order: SVU arrivata al 22° anno di vita. Ma la pandemia da Covid-19 ha stravolto i piani comportando un ritorno in ritardo su tutti i set.

Non solo ma gli eventi legati alla morte di George Floyd ucciso da un poliziotto con il conseguente movimento Black Lives Matter hanno condizionato lo sviluppo della serie. In un periodo in cui si mette in dubbio l’operato della polizia per il suo uso eccessivo della forza, realizzare una nuova serie tv poliziesca deve necessariamente fare i conti con la questione. Anche per questo Ilene Chaiken, già showrunner di Empire, è subentrata lo scorso ottobre a Matt Olmstead che stava lavorando alla serie fin dall’inizio.

Law & Order: Organized Crime vedrà il ritorno di Chris Meloni nei panni di Elliot Stabler che torna nella polizia di New York a capo di una squadra speciale contro il crimine organizzato, dopo aver subito una devastante perdita personale. Meloni aveva lasciato Law & Order: SVU nel 2011 in modo abbastanza brutale, a seguito del fallimento delle trattative per il rinnovo del proprio contratto. Per giustificare l’assenza del personaggio di Elliot Stabler nella serie viene semplicemente detto che è andato in pensione.

Il personaggio sarà reintrodotto in un episodio di Law & Order: SVU le cui riprese sono attualmente in corso come mostrano i selife postati da Meloni e Mariska Hargitay sul set, e a quel punto sarà anche sviluppata la serie indipendente che arriverà entro la fine dell’anno, probabilmente in autunno.