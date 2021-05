Fox Upfront 2021-22: The Resident e 911 tornano in autunno, The Big Leap e The Cleaning Lady le novità

Sbrigate le ultime pratiche con i rinnovi di 911, 911 Lone Star, The Resident e The Great North (animata), Fox, dopo NBC (qui i dettagli), presenta il palinsesto per il prossimo autunno e le novità del futuro della rete broadcast indipendente, l’unica a non avere uno studios e a non avere una piattaforma di streaming a pagamento su cui riversare le proprie serie tv.

Il canale deve necessariamente puntare tutto sul pubblico live e proprio per questo presenta un palinsesto che guarda molto alla fascia di pubblico tra i 30 e i 50 anni, attenti a prodotti innovativi ma ancorati alla tradizione e possibilmente senza troppi adolescenti. Tra le novità The Big Leap prova a ritrovare quel pubblico cresciuto da Glee raccontando come nella vita c’è sempre tempo per inseguire i propri sogni, un tema che torna in chiave comedy anche con le donne di Pivoting. Ma Fox pensa anche al futuro e ha già ordinato Accused una serie tv per la stagione 2022-23 prodotta da Howard Gordon e Alex Gansa e basata su un format inglese. Ma ci sarà tempo per scoprirla.

Upfront Fox 2021 – 22 il palinsesto d’autunno

Lunedì

20:00 – 21:00 911 5

21:00 – 22:00 The Big Leap 1 (nuova serie)

Martedì

20:00 – 21:00 The Resident 5

21:00 – 22:00 Our Kind of People 1 (nuova serie)

Mercoledì

20:00 – 21:00 The Masked Singer

21:00 – 22:00 Alter Ego (nuovo talent)

Giovedì

Football Night

Venerdì

WWE Night

Sabato

Sport

Domenica

19:00 Football

20:00 – 20:300 I Simpson

20:30 – 21:00 The Great North

21:00 – 21:30 Bob’s Burgers

21:30 – 22:00 I Griffin

Rinnovi e cancellazioni Fox

La cancellazione più clamorosa del canale è sicuramente quella di Prodigal Son chiuso dopo due stagioni nonostante un cast importante e il favore della critica: un pubblico scarso l’hanno reso poco necessario per un canale che non ha una propria piattaforma di streaming a pagamento dove riversare i suoi prodotti. Fox ha anche chiuso Last Man Standing alla nona stagione mentre dopo una sola annata Filthy Rich e NeXt.

Fox ha poi rinnovato 911 e 911 Lone Star rispettivamente per una quinta e una terza stagione con la possibilità di un nuovo crossover; quinta stagione per The Resident e seconda per la comedy Call Me Kat con Miaym Bialik prodotta da Jim Parsons.

Le nuove serie tv

Fox ha ordinato 4 nuovi drama e due nuove comedy per la stagione 2021-22, che si aggiungono a diversi show tra talent musicali e culinari. In autunno debutterà Alter Ego che farà gareggiare persone con il sogno della musica ma attraverso degli “alter ego” delle versioni ideali di loro stessi. Tra i nuovi show c’è anche una sfida culinaria Next Level Chef con l’italiano Gino D’Acampo che affiancherà Gordon Ramsay e Nyesha Arrington, a competere saranno chef di partita, cuochi star dei social, proprietari di truck l’uno contro l’altro, in un set costruito su tre livelli, con tre diverse cucine.

The Big Leap

Dramedy sulle seconde opportunità che offre la vita. Ispirato a un reality inglese, The Big Leap racconta le storie di un gruppo di persone in un momento di stanca della propria vita che decidono di partecipare a un reality sulla danza per mettere in scena il Lago dei Cigni. Nel cast volti noti come Scott Foley, Piper Perabo, Teri Polo, Jon Rudnitsky. In autunno il lunedì sera alle 21:00.

The Cleaning Lady

Altro drama ma questa volta in arrivo nel 2022, The Cleaning Lady è ispirato a un forma argentino e vede Elodie Yung nei panni di una dottoressa che lascia la Cambogia per raggiungere gli Stati Uniti dove spera di poter curare il figlio affetto da una rara malattia. Ma qui viene rifiutata dal sistema e messa ai margini in quanto clandestina troverà lavoro come addetta alla ripulitura delle scene del crimine di un criminale.

Our Kind of People

Debutta in autunno il martedì sera Our Kind of People un drama con Anglea Vaughn e Morris Chestnut (che sarà solo guest star in The Resident) ispirato al libro “Our Kind of People: Inside America’s Black Upper Class di Lawrence Otis Graham. Prodotto da Lee Daniels (Empire) e scritto da Karin Gits per 20th Tv, Our Kind of People è ambientato a Oak Bluffs a Martha’s Vineyard, una zona dedicata alle elite black. Qui arriva una mamma single che vuole riprendere il ruolo che spetta la sua famiglia e far successo con una linea di bellezza per donne nere ma quando riemerge un segreto della madre tutta la comunità è a rischi. Non c’è un trailer in quanto ordinata direttamente senza pilot.

Monarch

Non c’è un trailer nemmeno di questo drama sulla musica country che debutterà il 30 gennaio dopo un incontro di football per poi spostarsi al martedì sera, Monarch racconta la storia della famiglia Roman e del loro impero nella musica country. Il regno è a rischio e l’erede Nicky farà di tutto per proteggere la propria eredità.

Welcome to Flatch

Ispirata all’inglese This Country, Welcome to Flatch è una comedy costruita nel formato mockumentary che ricorda The Office. Una troupe decisa a realizzare un documentario sulla vita in un piccolo centro arriva a Flatch dove scoprirà la vera vita “amercana” tra tradizione e un’innovazione che tarda ad arrivare. Nel cast Seann William Scott, Aya Cash, Taylor Ortega, Chelsea Holmes, Sam Straley.

Pivoting

Pivoting è una comedy single-camera di produzione Warner Bros, creata da Liz Astrof e con un trio di protagoniste formato da Maggie Q, Ginnifer Goodwin e Eliza Coupe. Quando una loro amica muore, le tre donne prenderanno decisioni affrettate e inaspettate per cambiare la loro vita prima che sia troppo tardi.