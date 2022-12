Uomini e Donne: perché non va in onda oggi 23 dicembre 2022

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, 23 dicembre 2022, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico e delle dame e dei cavalieri del trono over, quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

PERCHÉ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA?



Il programma si ferma (oggi 23 dicembre 2022) in occasione delle festività natalizie. I fan dei protagonisti del trono classico (occupato da Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e del trono over (che annovera nel parterre volti storici come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Antonella Perini), però, potranno rivedere, in tv, i propri beniamini molto presto. Il daytime di ‘Amici‘, invece, della durata di 26 minuti, è stato anticipato alle 14:45.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 23 DICEMBRE 2022: QUANDO TORNA?



Il dating show di Maria De Filippi torna regolarmente in onda lunedì 9 gennaio 2022 dopo la pausa natalizia con nuovi avvincenti ed entusiasmanti puntate. Come sempre, Tvblog seguirà la diretta del programma in liveblogging a partire dalle 14:45.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO UN ALTRO DOMANI



Oltre alle strisce quotidiane di ‘Amici’ e al daytime del ‘Grande Fratello Vip 7’, saranno trasmessi quattro episodi (dal 81 al numero 84) della soap opera di Canale 5, ‘Un altro domani‘.