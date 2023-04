Oggi, venerdì 21 aprile 2023, Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5, non andrà in onda. Al suo posto, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda uno speciale di Amici 22, il talent show del sabato sera di Canale 5.

Uomini e Donne non andrà in onda anche perché il materiale registrato è giunto al termine. Le puntate registrate lo scorso 15 aprile, infatti, sono andate in onda lunedì 17 e martedì 18, mentre le puntate che sono state registrate lo scorso 16 aprile, giorno dell’ultima registrazione, sono andate in onda mercoledì 19 e ieri, giovedì 20.

Le nuove puntate verranno registrate domani, sabato 22 aprile. Uomini e Donne, inoltre, osserverà un periodo di riposo anche durante il ponte della Festa della Liberazione e non andrà in onda neanche lunedì 24 e martedì 25 aprile. Il programma, di conseguenza, ripartirà mercoledì 26 aprile, come sempre, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: dove siamo rimasti

I protagonisti di quest’ultima parte di stagione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi con la partecipazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti, sono i due tronisti del Trono Classico, Nicole Santinelli e Luca Daffrè, e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Nelle ultime due puntate andate in onda ieri e l’altro ieri, per quanto concerne il Trono Classico, abbiamo visto Nicole discutere più volte con Roberta del Trono Over, ancora amareggiata per alcune espressioni usate dalla tronista nei suoi riguardi. Nicole, per quanto concerne il suo trono, ha espresso alcuni dubbi su Carlo mentre Andrea è rimasto deluso dal suo comportamento. Luca, invece, ha eliminato Carmen, ha conosciuto Camilla e sta proseguendo la conoscenza con Alice. L’ultima corteggiatrice delusa, in questo momento, è Alessandra.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, l’uscita tra Paola ed Elio non è andata bene perché quest’ultimo ha lamentato una mancanza di sensibilità da parte di Paola che, poco dopo, ha avuto un’accesissima discussione con Gemma. Elio, invece, è stato attaccato pesantemente da Tina Cipollari. Alessio, infine, sta frequentando Rebecca.