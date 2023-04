Oggi, sabato 15 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole ha portato in esterna Andrea e Carlo. Nicole e Carlo, durante la loro esterna, si sono nuovamente baciati. Roberta del Trono Over, dopo le numerose discussioni avute nelle scorse settimane con Nicole, è intervenuta anche durante la registrazione di oggi, complimentandosi con Carlo per i contenuti che ha portato in esterna e criticando Nicole per aver concesso un altro bacio. Nicole, in studio, ha scelto Andrea per ballare ma quest’ultimo ha rifiutato l’invito. Carlo, quindi, si è fatto avanti per poter ballare con la tronista e Nicole ha accettato. Durante la registrazione, inoltre, non si è parlato di Cristian, il corteggiatore di Nicole che ha deciso di lasciare il programma dopo il bacio di Nicole a Carlo e dopo il famoso caso del bigliettino.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Paola è stata criticata da Gianni Sperti e dal pubblico in studio dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con l’ultimo cavaliere giunto in studio per lei. Paola ha avuto una discussione anche con Armando.

Gemma, infine, ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere di nome Elio. Quest’ultimo ha iniziato a conoscere anche Paola con cui uscirà questa sera.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.