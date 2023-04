Anche oggi, domenica 16 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Luca è uscito in esterna con una nuova ragazza: l’esterna in questione, però, non è andata bene e, in studio, la corteggiatrice ha deciso di lasciare il programma. Luca, inoltre, è uscito anche con Alice, una corteggiatrice che, al contrario, le sta piacendo molto. Alessandra ha avuto qualcosa da ridire nei riguardi del tronista perché si sente trascurata. Tra le corteggiatrici di Luca, è entrata anche Valentina, una ragazza che il tronista aveva già conosciuto tramite Instagram.

Nicole, invece, ha manifestato qualche perplessità nei confronti di Carlo, accusandolo di non aver chiesto di lei dopo la scorsa registrazione. Carlo ha replicato, affermando che, in caso di scelta, lui le direbbe sì senza alcun dubbio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Paola e Gemma sono state protagoniste di una lunga discussione. Elio, il cavaliere che entrambe stanno frequentando, ha deciso di chiudere con Paola. Gemma, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere giunto in studio per lei e ha deciso di tenerlo.

Alessio, invece, è uscito con Rebecca, la ragazza che aveva corteggiato Armando. Nonostante non ci sia ancora attrazione fisica, lei ha deciso di continuare a conoscerlo. Armando ha avuto qualcosa da ridire.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.