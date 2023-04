Uomini e Donne, Tina contro Elio: “Cafone. Magari sei un fallito, morto di fame, senza un euro in tasca, un ripulito” (video)

Oggi, nel corso dell‘ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, c’è stata la chiusura definitiva tra Elio e Paola del trono over. Il cavaliere ha raccontato di non aver particolarmente gradito la mancanza di sensibilità da parte della dama che, a suo dire, non ha rispettato l’intolleranza al burro e alla ricotta, maturata per un brutto trauma nell’età dell’infanzia. La donna, infatti, si è fatta preparare una pietanza con la presenza del burro chiudendo, sul nascere, ogni possibilità di ‘approfondimento’ fuori dal ristorante (“Ho pensato che non volesse approfondire la serata con un bacio. Sono piccole attenzioni”).

Queste considerazioni hanno mandato su tutte le furie Tina Cipollari che non ha perso occasione per attaccare, senza mezzi termini, l’ex corteggiatore di Gemma (Qui, il video completo dal minuto 7):

Ma chi sei, chi è arrivato? Ma che cafone che sei. Ma vai… Se c’è una cosa che detesto di più quando gente come te viene a giocare a fare il signore. ma chi sei… mica serve una giacca e cravatta magari sei un fallito, un morto di fame, senza un euro in tasca, un ripulito. Secondo te una donna, che esce con un soggetto del genere, si deve fare tutti questi pensieri? Sei uno degli uomini più antipatici avuti e visti in questo studio.

L’uomo, inoltre, ha ribadito che Paola è una bellissima donna ma che, dopo ventisette anni di matrimonio, oggi, è intenzionato a costruire una storia d’amore con una donna che non gli faccia rivivere gli stessi traumi del passato. Per esempio, l’uomo ha una piccola barchetta e ha dovuto fronteggiare, per tanti anni, il ‘mal di mare’ dell’ex moglie: