Uomini e Donne, Paola attacca Gemma: “Elio vorrebbe una donna ‘affamata’ come te” (video)

Resa dei conti, oggi, ad ‘Uomini e Donne’ tra due ormai acerrime nemiche, ovvero Paola e Gemma. Tutto parte dall’esternazione di Paola dopo la rottura con Elio che, in precedenza, era sceso per corteggiare proprio la Galgani: “Lui verrebbe una donna fisicamente come me, ma affamata come te”. Scatenando la sua ira che pretende le sue scuse pubbliche (Qui, il video completo):

Gianni: “E’ un’offesa gravissima che hai fatto. Ma come ti permetti”

Gemma: “Il primo giorno che hai conosciuto Alessandro ci sei andata e ti hanno sentita fino a Tivoli. Non ti permette di dire una cosa del genere su di me, che ti strappo tutti i capelli, uno per uno. Non sai più cosa dire. Tu vedi te stessa e basta. Mi copi, questa non te la passo, stai zitta ogni tanto. I tuoi urletti con Alessandro si sentivano fino a Tivoli. L’ho saputo. Non mi devi stuzzicare. Fai attenzione a quello che dici. Sei qui per trattare male la gente. Sei falsa, bugiarda, stratega. Io sono fatta così, sono vera. Fai solo la sceneggiata con gli occhi ‘a bambola’. Questa frase te la potevi risparmiare. Chiedimi scusa. Con Alessandro è uscito fuori quello che sei. Mi hai detto una cosa grave che non accetto. Io sono affamata di sentimenti, di amore, di contatti, di conoscenze”

Nella discussione, sono intervenuti, in un secondo momento, anche Gianni ed Armando Incarnato (che ha invitato la dama torinese a ritornare a centro studio e, a suo dire, non abbassarsi allo stesso basso livello della sua rivale)

Armando: “Vuoi che racconti quello che non si vede, cosi diventi piccola piccola?! Chiedi scusa a Gemma o lascia lo studio, vattene”.

Paola: “Stai zitto. Tu dovresti chiudere a mezza Italia”

Gianni: “La classe, l’eleganza e la dolcezza di Gemma, Paola se la può solo sognare. Hai detto che sei bella esteticamente mentre una donna di 73 anni è affamata di…. Sai perché… sei solo bella esteticamente, vuota dentro e piena di cattiveria. Sei una donna cattiva…

