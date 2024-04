Uomini e Donne, le prime parole di Ida Platano dopo la registrazione di ieri: “Sto un po’ così così”

Le prime parole di Ida Platano di Uomini e Donne dopo il probabile abbandono del trono per via dell’addio di Mario e Pierpaolo: cosa ha detto

Dopo la registrazione di ieri (QUI, trovate tutte le anticipazioni), è quasi certo che lo sfortunato percorso di Ida Platano, all’interno di ‘Uomini e Donne’, sia giunto ad una dolorosa conclusione. Con l’abbandono di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, il primo trono over della storia del programma di Canale 5 finisce (salvo colpi di scena) senza il lieto fine.

L’ex tronista, poche ore fa, al proprio account Instagram, ha affidato il proprio sfogo:

“Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio anche tutte quelle Donne che si sono presentate di persona e ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata, con affetto, Ida”.

Da un lato, un innamorato (Mario), dall’altro lato, un uomo desideroso di vivere una storia d’amore lontano dalle telecamere (Pierpaolo)… a questo punto, quali potrebbero essere i possibili scenari di questa vera e propria soap opera con un finale da riscrivere? Il ritorno (quasi impossibile) di Ida di fronte ad un serio ripensamento dei suoi corteggiatori? Oppure i due cavalieri, incuranti delle logiche del programma, si catapultano a Brescia per coronare questo sentimento ricco di differenti sfaccettature?

Al momento, Pierpaolo e Mario si sono trincerati in un profondo silenzio social.

Ida, grazie alla partecipazione ad ‘Uomini e Donne’, ha vissuto due storie d’amore importanti con Riccardo Guarnieri ed Alessandro Vicinanza.