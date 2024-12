Uomini e Donne, la puntata di oggi lunedì 9 dicembre 2024 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 9 dicembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Gemma e Fabio dopo un mese di frequentazione sono in crisi. Le segnalazioni arrivate alla dama torinese sull’uomo riguardo l’ipotesi che lui sarebbe fidanzato in Spagna ha rotto gli equilibri nella coppia che ora, per scelta di Gemma, sono entrati in pausa di riflessione.

Martina ha portato fuori Ciro ma chiede di parlare a Gianmarco “Ti ho visto di nuovo passivo qui, non mi sono arrivate delle emozioni”. Lui ripete che, in studio, non riesce a trasmettere quello che prova ma gli viene naturale che accada in esterna. Gianmarco dice che lei è attratta da persone che la trattano in un certo modo e che ama litigare e discutere ma lui non è fatto così. Ciro dice di provare un trasporto per lei e alla fine si baciano.

Ciro ha fatto un regalo a Martina dicendo che quel bacio è stato importante per lui. Nella busta c’è una maglietta con una frase dedicata a lei, ma questo non ferma le frizioni con il corteggiatore…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 9 dicembre 2024

Dopo le ultime vicissitudini nel trono di Martina si passerà a quello di Francesca. Anche nel suo caso le tensioni faranno da padroni. Ha discusso a lungo con i suoi corteggiatori perché nessuno di loro si è ricordato del suo compleanno.

Per quanto riguarda Michele, Veronica ha lasciato nuovamente lo studio dopo uno scontro pesante con il tronista che ha deciso di non seguirla.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione