Uomini e Donne, la puntata di oggi mercoledì 8 gennaio 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Il programma è ripreso esattamente dove si era interrotto. Tra i corteggiatori di Francesca c’è Gianluca, ex volto del Grande Fratello. E viene “criticato” perché si vede che vuole fare tv. Intanto la tronista ha fatto scendere altri 5 ragazzi, cosa che Gianmarco non digerisce tanto da andarsene via dallo studio.

Nel trono over Diego e Sabrina chiudono ufficialmente, l’uomo dice stop anche alla frequentazione con Cristina.

Gemma e Fabio fanno pace…momentaneamente. I due hanno ballato.

Martina rientra in studio e ha parlato con Ciro che voleva andare a casa. “Non sta in una condizione in cui poteva parlare, andrò a riprenderlo” assicura.

Ospite in studio un ritorno dal trono over, Pinuccia! Canta la sua canzone, poi parla del signor Francesco (già fidanzato) con Tina e Maria.

Mario e Valentina: la donna si lamenta di non aver visto interesse da parte di Mario e nemmeno delle dimostrazioni. Mario assicura di aver chiuso con Prasanna prima di sentire Valentina.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 8 gennaio 2025

Gemma ha litigato con Tina Cipollari per l’intervista che quest’ultima ha concesso a Belve. Gemma, nel frattempo, dopo la pace amichevole con Fabio sta conoscendo un nuovo cavaliere.

Claudia, invece, ha proposto a Diego di fare pace attraverso una lettera.

Si avvicina il punto di rottura del trono di Michele che vacilla…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione