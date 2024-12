Uomini e Donne, la puntata di oggi giovedì 5 dicembre 2024 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e del Trono Over.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 5 dicembre 2024 in diretta dalle 14.45

Oggi, giovedì 5 dicembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Gemma si era lamentata del poco affetto di Fabio lontano dalle telecamere. Ha domandato a Fabio: “Mi hanno scritto sui social… una persona mi ha mandato delle mail… mi hanno detto che hai una fidanzata in Spagna con cui stai anche ora”. Fabio risponde che parecchie donne volevano stare e andare con lui, anche donne sposate. Poi si lamenta che Gemma accusandola di essere una investigatrice. “Non mi piace, non mi piace… mi hai ferito”. Gemma spiega che ha solamente voluto far presenta una segnalazione.

Tiziana e Gabriele intanto scelgono di uscire insieme dal programma. E’ Gabriele a lanciare l’appello alla donna che accetta, così dopo un ballo lasciano lo studio.

Due nuovi signori sono entrati in studio per conoscere Barbara, Gaetano e Francesco. La dama tiene tutti e due.

Nel trono classico, Martina è uscita con Gianmarco e Ciro.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 5 dicembre 2024

Come detto, per il trono classico, Martina ha portato in esterna Gianmarco e Ciro. Nell’esterna con Gianmarco, i due hanno fatto insieme l’albero di Natale. L’esterna con Ciro, invece…

Michele, invece, è uscito in esterna con Amal che, durante l’uscita, si è mostrata distante. Il tronista è uscito anche con Eleonora.

Nel trono over Sabrina, invece, si è seduta al centro studio con Diego che è uscito anche con Cristina.

