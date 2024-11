Uomini e Donne, la puntata di lunedì 4 novembre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 4 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultimo episodio, Sabrina ha scelto di voltare pagina tentando di dimenticare Gabriele, uscendo con Francesco e Giuseppe. Gabriele, d’altra parte, ha avuto un appuntamento con Ilaria. Sabrina ha ammesso di aver cancellato il numero di Gabriele, i messaggi e di averlo bloccato dappertutto. Barbara ha approfondito la sua relazione con Vincenzo. Dopo un bacio appassionato, Vincenzo ha espresso il desiderio di uscire anche con Ilaria e Morena, alle quali ha dato il suo numero. Morena non ha reagito bene, come in precedenti occasioni.

Claudia è uscita più volte con Diego. Andrea e Valentina si sono scambiati un bacio, ma lui ha gentilmente spiegato che non intende proseguire oltre. Morena ha definitivamente concluso la sua storia con Mario e sta considerando se accettare o meno il numero di Vincenzo.

Martina ha avuto una discussione con Ciro, ma successivamente hanno fatto pace. Mattia si sente offeso perché Martina non lo ha invitato a un incontro privato.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 4 novembre 2024

In arrivo una nuova sfilata che ha visto protagoniste le dame del parterre.

Di conseguenza, Tony Renda di Temptation Island ha presenziato anche in questa registrazione, nel ruolo di dj, e sarà presente in tutte le registrazioni durante le quali si terranno le sfilate..

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione